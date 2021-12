Zabytkowa kapliczka dzięki wsparciu bielskiego samorządu odzyskała blask

XIX-w. zabytkowa kapliczka w peryferyjnej bielskiej dzielnicy Straconka, odzyskała dawny blask dzięki wsparciu samorządu miasta, który przeznaczył na ten cel 50 tys. zł – zakomunikował w piątek bielski magistrat.

"To ważne, aby odnawiać lokalne zabytki, gdyż przez takie działania pośrednio podtrzymujemy pamięć o naszych przodkach, którzy z niemałym trudem je wznosili" - powiedział cytowany w komunikacie urzędu miejskiego bielski radny Szczepan Wojtasik.

Jacek Kachel z wydziału prasowego magistratu poinformował, że wolnostojąca kapliczka jest wpisana do rejestru zabytków. "Została zbudowana ok. 1830 r., jeszcze przed powstaniem kościoła w Straconce, przy ówczesnej drodze do Lipnika. Jest wzniesiona na planie prostokąta, ma półkolistą absydę i dwuspadowy dach kryty gontem. Zbudowano ją w stylu neobarokowym, z miejscowego piaskowca godulskiego. Kapliczkę planowano rozbudować w XIX w., jednak pomysł zarzucono na rzecz budowy kościoła" - powiedział.

Obecnie kapliczka została odnowiona. "Zużyte pokrycie zastąpił gont łupany, częściowo wymieniono też elementy więźby dachowej. Otrzymała nowe tynki renowacyjne na elewacjach i zrekonstruowano również detale sztukatorskie" - wskazał Kachel.

Do odnowienia kapliczki przyczyniła się w dużej mierze bielska rada miejska, która wiosną br. przychyliła się do prośby katolickiej parafii Matki Bożej Pocieszenia i przyznała jej dotację w kwocie 50 tys. zł.

Jacek Kachel poinformował, że na terenie Straconki odnowiony został również krzyż stojący obok kościoła. Na jego renowację środki wygospodarowała parafia.

