Zachód kontra Rosja. Czy zostanie użyta "ekonomiczna broń atomowa"?

Rosja koncentruje wojska nad granicą z Ukrainą, grożąc niewerbalnie agresją. Zachód grozi, że reakcją będą bolesne sankcje. W tym odłączenie Rosji od systemu SWIFT, co jest niekiedy określane jako ekonomiczna „broń nuklearna”. Czy rzeczywiście to tak niszcząca gospodarczo broń?

Napięcie na granicy ukraińsko-rosyjskiej rośnie – tuż za granicą naszego wschodniego sąsiada skoncentrowano tysiące żołnierzy rosyjskich. Wojska rosyjskie dyslokowane są również na Białoruś.



Zdaniem wielu obserwatorów wojna wisi w powietrzu, chociaż scenariusze takiego konfliktu są różne – od inwazji i podboju całej Ukrainy (uznawany za zdecydowanie mniej prawdopodobny), poprzez aneksję Donbasu, aż po zamach stanu i zainstalowanie na Ukrainie przyjaznego Rosji rządu. Dotychczas podejmowane próby negocjacji nie zdołały rozładować napięcia.

Dodajmy, że mocno utrudniłoby to również życie przynajmniej części rosyjskich oligarchów. Podobna blokada jednak nie oznacza, że płatności byłyby zupełnie niemożliwe.- Każde embargo można oczywiście obejść – w tworzonych przez Rosję systemach rozliczeniowych uczestniczy wszak kilkanaście zagranicznych banków. Nie zmienia to faktu, że w przypadku zastosowania tej opcji rośnie wyraźnie koszt handlu międzynarodowego – rozliczenia trwają znacznie dłużej i są droższe - mówi Iwona Wiśniewska.Problem z odcięciem Rosji od SWIFT polega też na tym, że to broń obosieczna – zagrożeni byliby także kontrahenci Rosji.Ponadto - w odpowiedzi na taki krok - Rosja mogłaby wstrzymać eksport gazu i ropy na Zachód, wychodząc z założenia, że „skoro nie możemy się rozliczać, to nie będziemy sprzedawać”. To możliwe, ale na bardzo krotką metę.- Eksport ropy i gazu to bowiem podstawa rosyjskiej gospodarki. Bez tego jest skazana na zapaść. Infrastrukturalnie, poprzez rurociągi, trwale związana pozostaje z Europą, szybkie przekierowanie dostaw np. do Chin jest niemożliwe – tłumaczy Iwona Wiśniewska.Zachód zdaje sobie sprawę z takiego scenariusza i co jakiś czas słyszymy deklaracje amerykańskiej administracji, ale i widzimy działania dyplomatyczne, by zapewnić dostawy gazu do Europy z alternatywnych kierunków. Taka wymiana ciosów może zatem Rosję zaboleć bardziej niż Europę.– Pamiętajmy również, że odseparowanie Rosji od SWIFT jest zapowiadane w przypadku eskalacji rosyjskich działań wobec Ukrainy. Taki otwarty konflikt spowoduje potężne zawirowania łańcuchów dostaw, przynajmniej na kierunku wschodnim, i trudności w rozliczeniach wynikające z wykluczenia Rosji ze SWIFT nie będą wówczas największym problemem – dodaje.To nie pierwsze sankcje, jakie byłyby wprowadzane wobec Rosji. Poprzednie, po aneksji Krymu, nie spowodowały jednak zmiany rosyjskiej polityki – biorąc pod uwagę obecne wydarzenia; wręcz przeciwnie. Czy zatem sankcje mają sens?- Sankcje są instrumentem raczej długoterminowym. To prawda, że nie spowodowały na razie zmiany polityki czy modelu gospodarczego Rosji, ale ich celem było wstrzymanie działań wojennych na wschodniej Ukrainie - i to się wydarzyło. Nie ulega wątpliwości, że rosyjska gospodarka odczuła wprowadzone restrykcje – zwłaszcza jeśli chodzi o zakaz sprzedaży nowoczesnych technologii dla kluczowego z punktu widzenia Rosji sektora wydobywczego czy lotniczego – tłumaczy Iwona Wiśniewska. - Obecnie dane są zaburzone przez turbulencje związane z pandemią, ale i przed nią gospodarka rosyjska była bliżej stagnacji niż rozwoju. Przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia z dalszym ubożeniem rosyjskiego społeczeństwa – wartość realnych dochodów spadla o ok. 10 proc.Rosja zdaje sobie sprawę z tego zagrożenia, tym bardziej że taka groźba nie pojawia się po raz pierwszy – o odcięciu od SWIFT wspominano już przy okazji nakładania sankcji po aneksji Krymu w 2014 roku – i stara się przygotować na taką ewentualność.- Musimy odejść od korzystania z międzynarodowych systemów płatności kontrolowanych przez Zachód. Konieczne jest ograniczenie ryzyka związanego z sankcjami poprzez wzmocnienie naszej niezależności technologicznej, przejście na rozliczenia w walutach krajowych i walutach światowych, alternatywnych wobec dolara - przekonywał w marcu tego roku szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow.Mimo kilkuletnich prób rozwiązania przez Rosję tego problemu, efekty nie zadowalają. Budowany od kilku lat narodowy system płatności MIR nie jest jednak zintegrowany ze SWIFT-em ani innymi międzynarodowymi systemami.Obecnie MIR opiera się na rozliczaniu transakcji tylko w rublach. Umożliwia prowadzenie transakcji w rosyjskiej walucie z krajami, które zgodziłyby się na takie rozliczenia. Takich krajów jest jednak raczej niewiele.Nie byłby to pierwszy przypadek, kiedy Zachód zastosował tą ekonomiczną broń atomową.Takie ograniczenie nałożono na Iran w 2012 roku. O jego wprowadzeniu zdecydowała wtedy Rada Unii Europejskiej, zakazując instytucjom takim jak SWIFT świadczenia usług przekazów finansowych dla objętych restrykcjami irańskich banków, co znakomicie utrudniło Iranowi eksport ropy, a ściślej otrzymywanie z tego tytułu płatności, ale również - jak twierdzą eksperci - ułatwiły powrót tego kraju do stołu negocjacji w sprawie programu nuklearnego.Banki irańskie, aby mieć kontakt ze światem, dzierżawiły linie telefoniczne w Dubaju, Turcji i Chinach do wykonywania przelewów bankowych, co było i wolniejsze i znacznie bardziej kosztowne...A pamiętajmy również, że Rosja jest znacznie bardziej związana z rynkami zagranicznymi niż Iran. W 2016 r. większość irańskich banków znów została podłączona do SWIFT-u. Kolejny raz państwo to zostało odcięte od wspomnianego systemu w 2018 roku - w ramach sankcji wprowadzonych przez Donalda Trumpa.