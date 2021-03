Zachodnia Małopolska przygotowuje się do transformacji górnictwa

Samorządy zachodniej Małopolski wypracowały dokument „Zielona oaza innowacji”, w którym zawarły projekty inwestycji mające być odpowiedzią na wyzwania związane z transformacją górnictwa – podał oświęcimski magistrat. Łączna wartość projektów sięga 445 mln zł.

Rzecznik miasta Oświęcim Katarzyna Kwiecień poinformowała, że "Zielona oaza innowacji" jest odpowiedzią na szereg nadchodzących wyzwań, które stoją przed samorządami zachodniej części Małopolski w związku z procesami stopniowej dekarbonizacji tutejszych przedsiębiorstw i koniecznością znalezienia bądź ugruntowania nowego profilu gospodarczego. Innym problemem jest konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Partnerami projektu są miasto Oświęcim oraz gminy: Chełmek, Polanka Wielka, Oświęcim, Zator, Brzeszcze, Kęty, Przeciszów, Osiek oraz Andrychów. Wspierają ich miejskie spółki oraz prywatni przedsiębiorcy

"W dokumencie znajduje się kilkadziesiąt projektów ujętych w sześciu obszarach. Są to: wzmocnienie potencjału stref gospodarczych, wsparcie finansowe przedsiębiorców, networking transportowy, zielony ład, społeczny wymiar projektu oraz transformacja przedsiębiorstw okołogórniczych" - poinformowała Kwiecień.

Projekty dotyczą m.in. rozbudowy stref gospodarczych, tworzenia nowych miejsc pracy, wsparcia przedsiębiorczości, budowy farm fotowoltaicznych, pomp ciepła zasilających sieć ciepłowniczą, zakupu autobusów zeroemisyjnych czy instalowania systemów odnawialnych źródeł energii na obiektach miejskich oraz budynkach jednorodzinnych.

Łączna wartość projektów przygotowanych przez samorządy sięga 445 mln zł. Na ich realizację zamierzają one sięgnąć po pieniądze unijne w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Prezydent Oświęcimia Janusz Chwierut podkreślił, że odejście od węgla i likwidacja wielu miejsc prac w przyszłości to dla samorządów ogromne wyzwanie.

"Przystąpiliśmy więc do pracy (nad dokumentem - PAP) uznając, że konieczne jest zidentyfikowanie zagrożeń i problemów, analiza tego co możemy zrobić, do czego się przygotować. Udało się wypracować (…) projekt +Zielona oaza innowacji+. Dotyczy on aspektów gospodarczych, a więc tworzenia nowych miejsc pracy, szukania inwestorów, rozwoju stref gospodarczych czy zwiększenie możliwości dofinansowania firm związanych z górnictwem. Ponadto są zagadnienia klimatyczne. (…) Ważny jest również aspekt społeczny, tworzenie warunków dla młodych, aby podejmując pracę, mogli pozostawić swoje dzieci w żłobkach i przedszkolach - wyjaśniał.

Sygnatariusze projektu podpisali już dokument, który przekazano wicemarszałkowi województwa małopolskiego Tomaszowi Urynowiczowi i członkowi zarządu Iwonie Gibas.

Janusz Chwierut powiedział, że od zarządu województwa samorządowcy oczekują partnerstwa, wspólnego szukania rozwiązań, które pomogą ziemi oświęcimskiej i gminie Andrychów w procesie transformacji górniczej. "Jesteśmy otwarci na dyskusję i wierzę, że ostatecznie zaowocuje to dofinansowaniem, czy to ze środków unijnych czy rządowych, tak abyśmy bezpiecznie przeszli przez okres zmian" - zaznaczył.

Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest instrumentem finansowym w ramach polityki spójności służącym zapewnieniu wsparcia obszarom zmagającym się z poważnymi wyzwaniami społeczno-gospodarczymi wynikającymi z transformacji w dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ma ułatwić wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej UE do 2050 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl