Zachodniopomorskie: 1,5 mld zł trafiło do przedsiębiorców w ramach Tarczy Finansowej

1,5 mld zł otrzymali zachodniopomorscy przedsiębiorcy w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju – poinformował we wtorek Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Przedsiębiorcy skorzystali także z innych elementów Tarczy Antykryzysowej. "Wsparcie jest duże i wielowymiarowe" - podkreślił wojewoda Tomasz Hinc.

"Wśród instrumentów, z jakich mogą korzystać pracodawcy (w ramach Tarczy Antykryzysowej - PAP) mamy m.in. dofinansowanie do wynagrodzeń, umarzalne pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, zwolnienia ze składek ZUS czy świadczenia postojowe. To pomoc udzielana na wszelkie możliwe sposoby. Wsparcie jest duże i wielowymiarowe" - powiedział we wtorek dziennikarzom wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc.

Podkreślił, że tylko z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wysokość przyznanego wsparcia na Pomorzu Zachodnim to kwota 109 mln zł. W ramach funduszu wspartych zostało blisko 25 tys. miejsc pracy. Wypłacono też 87,4 mln zł w ramach świadczenia postojowego - otrzymało je 45 tys. osób. Wysokość mikropożyczek - na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla ponad 62 tys. mikroprzedsiębiorców na Pomorzu Zachodnim to - wskazał wojewoda - kwota 312 mln zł. Ochrona miejsc pracy, świadczenia postojowe i pożyczki dla mikroprzedsiębiorców to instrumenty Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wojewoda dodał, że Zachodniopomorskie jest na drugim miejscu wśród województw pod względem liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków o mikropożyczki: 83 proc. wniosków kończy się pozytywnym załatwieniem wniosku.

"Liczba kategorii, kanałów wsparcia dla przedsiębiorców, źródeł wsparcia, jest bardzo duża. To nie tylko środki, które płyną na konta przedsiębiorców, ale to też zwolnienia, umorzenia, czyli coś, co komplementarnie ma wesprzeć utrzymanie miejsc pracy i utrzymanie rynków przez firmy, które przez koronawirusa mają ten proces zakłócony czy czasami wręcz utracony" - powiedział Hinc.

"Dla przedsiębiorców jest skierowana także Tarcza Finansowa, którą realizuje Polski Fundusz Rozwoju" - powiedział wicewojewoda Marek Subocz. "W ramach subwencji na Pomorze Zachodnie trafiło 1,5 mld zł do 8 tys. 616 zachodniopomorskich firm. To pozwoliło utrzymać pracę ponad 70,5 tys. pracowników" - dodał.

Największe subwencje trafiły do takich firm, jak: Kabel Technik Polska, Bridgestone, Ikea Industry, Homanit Polska i NordGlass.