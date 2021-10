Zachodniopomorskie: Aktywowano ponad 110 tys. bonów turystycznych

W Zachodniopomorskiem rodzice i opiekunowie dzieci aktywowali ponad 110 tys. bonów turystycznych na 175 tys. przygotowanych w regionie – poinformował w sobotę regionalny rzecznik ZUS Karol Jagielski. Bony należy zrealizować do 31 marca 2022 r.

Jagielski podał, że ze 175 tys. bonów turystycznych przygotowanych w Zachodniopomorskiem aktywowanych zostało ponad 110 tys., w tym 60 tys. wykorzystano całkowicie.

"Rodzice w Zachodniopomorskiem zapłacili bonami łącznie na kwotę ponad 60 mln zł" - przekazał regionalny rzecznik ZUS.

Polski Bon Turystyczny jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Jest przyznawany na podstawie danych, które przekazują jednostki wypłacające świadczenie Rodzina 500 plus. Bon należy aktywować po zalogowaniu się do swojego profilu na PUE ZUS i wykorzystać do 31 marca 2022 r.

Jagielski zaznaczył, że jeżeli rodzic lub opiekun nie ma na swoim profilu PUE zakładki z bonem turystycznym, powinien zgłosić się do Polskiej Organizacji Turystycznej.

Regionalny rzecznik ZUS dodał, że płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne przyjmuje ponad 28 tys. przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego.

W całym kraju ponad 3,1 mln Polaków uruchomiło bon na kwotę ponad 2,7 mln zł.

