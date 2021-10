Zachodniopomorskie: Blisko 2,9 mln zł dofinansowania na Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Cedyni (aktualizacja)

Promesę na blisko 2,9 mln zł na budowę i wyposażenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Cedyni (Zachodniopomorskie) przekazała w sobotę minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Środki pochodzą z Funduszu solidarnościowego.

"Realizując obowiązki konstytucyjne, państwo powinno wspierać osoby potrzebujące, powinno wspierać przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami, przygotowaliśmy szeroki wachlarz działań i wsparcia, przede wszystkim utworzenie funduszu solidarnościowego - to był przełomowy moment kierunku wsparcia osób niepełnosprawnych" - powiedziała w sobotę w Cedyni (Zachodniopomorskie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Szefowa resortu rodziny przekazała symboliczny czek na dofinansowanie budowy i wyposażenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Cedyni na kwotę blisko 2,9 mln zł.

Jak wskazała minister Maląg, tworzenie centrów opiekuńczo-mieszkalnych to "świetny projekt", który w Cedyni powstanie przy współpracy samorządu, rządu i parlamentarzystów.

"Gdy patrzymy na wsparcie osób niepełnosprawnych - to są konkretne środki, które przez te lata przekazujemy" - powiedziała. Zaznaczyła, że w tym roku przekazany został dodatkowy miliard złotych "na programy związane z samodzielnością, aktywnością i mobilnością" osób z niepełnosprawnościami, m.in. tworzące mieszkania wspomagane.

Dodała, że promesy na dofinansowanie budowy Centrów opiekuńczo-mieszkalnych od 2019 r. przekazano 71 samorządom.

"To będą miejsca dla osób dorosłych ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, gdzie będą mogli spędzać dobrze czas, gdzie rodziny będą mogły czuć przede wszystkim, że te osoby są dobrze zaopiekowane. I to jest model, do którego nasze państwo będzie dążyło" - powiedziała minister Maląg.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk zaznaczył, że będzie to "najważniejszy dom w gminie", a inwestycja "ma ogromne znaczenie" dla społeczności lokalnej.

"Chcemy się wsłuchiwać szczególnie w głos osób, które są najbardziej potrzebujące, tych, które mają najtrudniej, które mają pod górkę, bo państwo solidarne, państwo odpowiedzialne, odpowiedzialni rządzący muszą przede wszystkim patrzeć na te grupy społeczne, zawodowe, które mają najtrudniej. Wtedy możemy mówić o państwie sprawiedliwym, państwie solidarnym" - powiedział wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Dofinansowanie na budowę Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Cedyni wynosi nieco ponad 2 mln 873 tys. zł. W nowym budynku mają powstać miejsca dla 20 osób, w tym 16 miejsc pobytu całodobowego i 4 pobytu dziennego.

Koszt inwestycji to blisko 3,8 mln zł (środki będą pochodzić również z budżetu gminy). Ma być zrealizowana najpóźniej pod koniec 2023 r.

