Zachodniopomorskie: Blisko 400 wniosków w ramach tarczy antykryzysowej

Blisko 400 wniosków przedsiębiorców o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy wpłynęło do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Ponad 200 to świadczenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy.

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie wpłynęło łącznie 390 wniosków przedsiębiorców o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy - poinformował PAP w środę urząd. Chodzi o wsparcie ze środków funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem.

Z informacji urzędu wynika, że 191 złożonych wniosków dotyczy świadczeń z tytułu przestoju ekonomicznego. Liczba pracowników, których ma objąć wsparcie to niewiele ponad 4 tys., a wnioskowana kwota dofinansowania to łącznie ponad 16,5 mln zł.

Z kolei wniosków o wypłatę świadczeń z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy złożono 222. Liczba pracowników objętych nimi to nieco ponad 6,3 tys. Wnioskowana łączna kwota dofinansowania to blisko 33 mln zł.

Do 14 kwietnia br. urząd rozpatrzył pozytywnie 33 wnioski z tytułu przestoju ekonomicznego i 35 dotyczących obniżenia wymiaru czasu pracy. Jeśli chodzi o świadczenia dot. przestoju kwota zatwierdzona do wypłaty to blisko 2,9 mln zł. Jeśli chodzi zaś o świadczenia dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy to kwota zatwierdzona do wypłaty wynosi nieco ponad 4,9 mln zł.