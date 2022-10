Zachodniopomorskie: Blisko 605 mln zł dodatkowych środków dla samorządów

Blisko 605 mln zł dodatkowych środków trafi do samorządów w regionie – poinformował w poniedziałek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. Dodał, że "główną myślą" jest zniwelowanie skutków inflacji.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Wojewoda przypomniał, że do samorządów z budżetu państwa trafi blisko 13,7 mld zł z tytułu udziału we wpływach z PIT.

"Blisko 605 mln zł dodatkowych środków trafia do samorządowców na Pomorzu Zachodnim (…). Środki będą mogły być wykorzystywane, można powiedzieć, bardzo elastycznie przez samorządy. Oczywiście główną myślą jest przekazanie ich na zniwelowanie (skutków) inflacji, jeśli chodzi chociażby o ceny energii elektrycznej, chociaż tutaj będziemy jeszcze działać jako rząd" - powiedział w poniedziałek dziennikarzom wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Dodał, że samorządy będą mogły traktować te środki "jako dochody własne i według swojego uznania rozdysponowywać je tam, gdzie uznają, że te potrzeby są najbardziej pilne i największe".

Wojewoda zaznaczył, że pierwsza transza, "a więc około jednej trzeciej z tych środków" została już przelana na konta samorządów.

Jak przekazał Bogucki, samorząd województwa otrzyma blisko 32,7 mln zł - kwota zostanie wypłacona w trzech transzach - w październiku, listopadzie i grudniu br. Ponad 140,6 mln zł otrzymają powiaty, a blisko 431,5 mln zł - gminy. Szczecin dostanie blisko 66,5 mln zł, a Koszalin prawie 17 mln zł.

Wojewoda dodał, że miasto Kołobrzeg otrzyma ponad 6,8 mln zł, a gmina Kołobrzeg - prawie 2,9 mln zł, Stargard ponad 9 mln zł, Świnoujście natomiast przeszło 5,6 mln zł.

"Tutaj działał odpowiedni algorytm, który uwzględniał różne zmienne po to, żeby wyrównać, można powiedzieć, szanse poszczególnym samorządom i często jest ten zarzut, że dofinansowujemy tylko samorządy mniejsze, dalej, bo być może one lepiej głosują na Prawo i Sprawiedliwość. Proszę zobaczyć tę kwotę - 66,5 mln zł dla gminy miasta Szczecin" - zaznaczył wojewoda.

Wskazał, że blisko 605 mln zł, które trafi do Zachodniopomorskiego "to jest naprawdę olbrzymi zastrzyk" dla samorządów; środki są przekazywane po to, "żeby pomogły przejść przez ten trudny czas związany z inflacją, z wojną na Ukrainie, po to, żeby nasi mieszkańcy mogli spokojnie tę najbliższą zimę przetrwać, żebyśmy mogli patrzeć z pewną nadzieją na to, co przed nami".

Niewielu z nas będzie stać na auto w przyszłości. Czy samochody będą wygodą tylko dla bogatych? Zobacz nasze najnowsze 1x1 na Kanale Gospodarczym

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl