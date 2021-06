Zachodniopomorskie: Dodatkowe pociągi na trasach nad morze

Przyspieszone pociągi do Świnoujścia i nowy skład z większą liczbą miejsc dla rowerów – to oferta pociągów regionalnych na Pomorzu Zachodnim. Składy ze Szczecina do Świnoujścia podczas wakacji będą kursować średnio co godzinę.

"Wygoda, bezpieczeństwo, ekologia - to zalety pociągów. W szczycie sezonu urlopowego, gdy drogi są zakorkowane, pojawia się jeszcze jeden argument: podróż koleją trwa znacznie krócej niż samochodem. Dlatego zachęcamy mieszkańców i turystów, by wybierali ten środek transportu" - powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W sezonie letnim - jak co roku - zmieniony został rozkład jazdy i przybyło pociągów na najpopularniejszych trasach turystycznych. "Ze Szczecina do Świnoujścia przez większą część dnia, szczególnie w weekendy, pociągi będą kursowały - średnio - co godzinę" - wskazano w informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Najszybciej nad morze ze Szczecina będzie można dotrzeć "Błękitnym", który z dworca głównego odjeżdża o 9:20. Do Międzyzdrojów dociera w 65 minut, a do Świnoujścia - w 80 min.

"Pozostałe pociągi, w zależności od liczby postojów, trasę do Międzyzdrojów pokonają w czasie od 70 do 80 minut, a do Świnoujścia od 85 do 98 minut. Składy będą zestawione z dwóch lub nawet trzech zespołów trakcyjnych, co powinno zapewnić komfort podróży wszystkim chętnym" - podano.

Przyspieszony pociąg uruchomiony został także dla podróżujących z Lubuskiego - to "Karsibór" relacji Zielona Góra - Świnoujście. Przejeżdża przez Kostrzyn, Mieszkowice, Chojnę, Gryfino i Szczecin.

Wakacyjną nowością jest pociąg z większą liczbą miejsc na rowery - ze Szczecina Głównego odjeżdża o 10:15 (w weekendy o 7:36). Jak wskazano, pociąg będzie zestawiony ze specjalnie przygotowanej jednostki rowerowej, która na pokład zabierze 30 rowerów.

Dodatkowe pociągi jeżdżą także na trasie Szczecin - Kołobrzeg, sezonowe pociągi pojawiły się także na trasie Koszalin - Mielno.

