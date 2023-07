Zachodniopomorskie: Dodatkowy pociąg na trasie Szczecin-Kołobrzeg

Do końca wakacji na trasie Szczecin Główny - Kołobrzeg kursować będzie dodatkowy pociąg. Połączenie zostanie uruchomione w sobotę 8 lipca. Rozszerzone zostaną również terminy kursowania kilku składów relacji przeciwnej, z Kołobrzegu do Szczecina.

"Kołobrzeg to w trakcie wakacji szczególnie często obierany kierunek. Stosunkowo szybki i wygodny dojazd sprawia, że latem wzrasta liczba pasażerów na trasie ze Szczecina. Aby usprawnić podróż nad Bałtyk zdecydowaliśmy się na uwzględnienie w rozkładzie jazdy w najbliższych dwóch miesiącach dodatkowych połączeń" - przekazał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Z Kołobrzegu do Szczecina Głównego codziennie kursować będą pociągi o godz. 8.00 i 9.40. Pierwszy z nich dotychczas jeździł w dni robocze i niedziele. Od soboty (8 lipca) na trasę będzie wyjeżdżał także w każdą sobotę wakacji. Kurs realizowany o 9.40 w sezonie letnim także będzie odbywał się codziennie. Wcześniej jego rozkład nie obejmował niedziel.

Samorząd województwa zachodniopomorskiego wraz z POLREGIO uruchamia też dodatkowy pociąg relacji Szczecin Główny - Kołobrzeg.

Korzystać z niego będzie można od poniedziałku do soboty o godz. 15.41. Pierwszy kurs odbędzie się 8 lipca. Nieco ponad godzinę później ten sam skład będzie ruszał w wakacyjne niedziele oraz wyjątkowo we wtorek 15 sierpnia.

Udogodnieniem dla wracających z Kołobrzegu w kierunku stolicy Pomorza Zachodniego będzie też zwiększona częstotliwość pociągu, który planowo rusza o 19.41. Dotychczas kursował on tylko w weekendy, w okresie wakacji będzie kursował codziennie.

Dodatkowe pociągi uruchomiono też do innych nadmorskich miejscowości w woj. zachodniopomorskim. Do Świnoujścia, szczególnie w weekendy, pociągi kursują średnio co godzinę. W wakacyjne pociągi wyjadą też na trasę Koszalin-Mielno. Uruchamiane są wspólnie przez władze województwa zachodniopomorskiego, miasto Koszalin i gminę Mielno.

