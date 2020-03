Zachodniopomorskie firmy wspierają walkę z koronawirusem

Zachodniopomorscy przedsiębiorcy i inwestorzy zagraniczni wspierają służbę zdrowia w walce z rozprzestrzeniającym się koronawirusem – poinformowały w poniedziałek służby prasowe zachodniopomorskiego marszałka.

Szpital wojewódzki przy ul. Arkońskiej w Szczecinie to placówka, która jest w tzw. szpicy walki z pandemią koronawirusa - podały w komunikacie służby prasowe zachodniopomorskiego marszałka. To do tej jednostki najczęściej kierowane jest wsparcie ze strony regionalnych przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych.

Jako jeden z pierwszych, z pomocą ruszył producent sprzętu medycznego firma DGS Polska - duński inwestor przekazał 20 tys. masek ochronnych. W pomoc szczecińskiemu szpitalowi zaangażował się także producent jachtów z Goleniowa, firma Technologie Tworzyw Sztucznych, która na konto placówki przelała pieniądze. Firma zapowiedziała także przekazanie do szpitala kombinezonów ochronnych. Taką odzież firma przekazała już do sztabów kryzysowych w Dębnie, Wałczu czy Goleniowie.

W walce z epidemią pomaga także ulokowana w Stargardzkim Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii firma Klippan. Przedsiębiorstwo przekazało kilkaset gotowych kostiumów ochronnych dla szpitala w Stargardzie. Pracownicy firmy przygotowali także wykroje odzieży ochronnej, w tym maseczek i fartuchów; takie szablony ułatwiają tworzenie odzieży szwalniom, a także osobom zaangażowanym w pomoc. Ponad 75 specjalnych kombinezonów ochronnych dla miasta Goleniów przekazała firma LM Wind Power. Odzież trafiła ostatecznie do tamtejszych ośrodka pomocy społecznej i straży miejskiej.

Pomoc płynie także do szpitala wojewódzkiego w Koszalinie. Tamtejsza Fabryka Zabawek "Kolor Plusz" zaprojektowała przyłbice ochronne. W produkcję osłon zaangażowała się także Politechnika Koszalińska, włączając się w ogólnopolską akcję wykorzystania drukarek 3D. Łącznie szpital otrzymał już ponad 70 przyłbic. Darowizny pieniężne dla placówki na zakup trzech respiratorów przekazały spółki komunalne z Koszalina: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Miejska Energetyka Cieplna.

Pomagających przedsiębiorców jest więcej. Firma Troton z Ząbrowa przekazała miastu Kołobrzeg kilka tysięcy rękawic jednorazowych, kilkadziesiąt litrów płynów do dezynfekcji oraz setki ręczników papierowych. Grupa Animex Foods i jej siostrzana spółka Agri Plus zapowiedziały, że do szpitali zlokalizowanych w regionach działalności przedsiębiorstw skieruje 1,5 mln zł.

Szczeciński deweloper Lesław Siemaszko przekazał szpitalowi przy ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie pieniądze na zakup 1150 kombinezonów ochronnych. W pomoc włączyły się również takie przedsiębiorstwa państwowe jak Grupa Azoty, Lotos czy Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście.