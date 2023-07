Zachodniopomorskie: GDDKiA: wniosek o zgodę na realizację Zachodniej Obwodnicy Szczecina - w przyszłym roku

W przyszłym roku zostanie złożony wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina – poinformowała w poniedziałek GDDKiA. Obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowa. Trasa będzie miała blisko 50 km długości, a w jej ciągu zaplanowano 5-km tunel pod Odrą.

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonano już 4,4 tys. odwiertów geologicznych, za ponad 20 mln zł. Łącznie to 50 kilometrów odwiertów geologicznych, które były wykonywane również z barek na Odrze. Sięgały one do 90 metrów pod lustrem Odry.

"Ten teren został przebadany geologicznie. W chwili obecnej na bazie tych badań geologicznych wykonywana jest dokumentacja projektowa, która posłuży do złożenia wniosku o ZRID, czyli o pozwolenie na budowę" - przekazał w poniedziałek podczas konferencji prasowej w Policach dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner.

Jak dodał "w przyszłym roku - maj, lipiec - będziemy składać wnioski o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, czyli pozwolenie na budowę i będziemy mogli ogłaszać postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy".

"Po doświadczeniach jako inwestora zastępczego w tunelu pod Świną wiemy, że będzie ciężka (inwestycja - PAP), że napotyka się zawsze na jakieś ryzyka, ale jesteśmy do tej inwestycji dobrze przygotowani i w założonych terminach wykonamy to zadanie" - przekazał Lendner.

Zachodnia Obwodnica Szczecina będzie miała blisko 50 km długości, a w jej ciągu zaplanowano 5-km tunel pod Odrą. Będzie to drugi, obok zbudowanego pod Świną, obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce.

Nowa trasa będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego Szczecin od południa oraz wschodu i razem z nim utworzy ring wokół miasta. Droga znacząco poprawi skomunikowanie aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu na terenie woj. zachodniopomorskiego. Obwodnica będzie miała szczególne znaczenie dla położonych na północ od Szczecina Polic.

"Ta przeprawa pozwoli na rozwój portu i tych terenów, bo to nie jest tylko inwestycja dla mieszkańców i turystów, ale również dla przedsiębiorców i przemysłu" - powiedział prezes Zarządu Morskiego Portu Police Andrzej Łuc.

"To jest tunel, w którym będzie można przemieszczać transporty z chemią, czy nawet bronią. To oznacza, że to jest tunel uniwersalny, który ma służyć wszystkim, a dla przemysłu i portu jest niezwykle ważną inwestycją" - podkreślił.

Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ (S3/S6), trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta będzie wynosiła 23 km, a czas przejazdu znacząco się skróci. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie część ruchu samochodowego, w tym pojazdów ciężkich oraz jadących do zakładów chemicznych w Policach.

