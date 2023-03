Zachodniopomorskie: Grupa Azoty Police i Ultra Safe Nuclear Corporation podpisały porozumienie o budowie reaktora MMR (aktualizacja)

Grupa Azoty Police, Ultra Safe Nuclear Corporation oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny podpisały w środę porozumienie o współpracy w sprawie rozwoju i budowy badawczego obiektu energetyki jądrowej wyposażonego w technologię ultra bezpiecznego reaktora jądrowego MMR.

W najbliższym półroczu strony mają opracować program badawczy oraz przygotować plan budowy i eksploatacji instalacji MMR. Zgodnie z założeniami na pierwszym etapie planowane jest wybudowanie reaktora MMR o mocy 30 MWt. Reaktor będzie służyć jako obiekt szkoleniowy, badawczy i testowy.

"Bez takich inwestycji w nowe technologie, jak właśnie w Policach w Grupie Azoty, będziemy zostawać w tyle. Chcemy, żeby takie fabryki rozwijały się szybciej. Wspieramy wszystkie nowe pomysły dla pozyskania nowych mocy, nowej energii, bo bez taniej, nowej i stabilnej energii nie będzie rozwoju gospodarczego" - powiedział w środę w Szczecinie wiceminister Aktywów Państwowych Karol Rabenda.

Zgodnie z założeniami reaktor zostanie podłączony do infrastruktury energetycznej Grupy Azoty Police, co zapewni możliwość badania, testowania, optymalizacji i integracji zeroemisyjnego źródła energii MMR z obiektem przemysłowym.

Współpraca w tym zakresie pozwoli na opracowanie planu wdrożenia na pełną skalę wykorzystania energii jądrowej do procesów chemicznych i wytwarzania pary oraz wodoru w obiektach Grupy Azoty Police.

"Ultra bezpieczne reaktory, które oferuje amerykańska spółka, to są reaktory czwartej generacji. Na to zwracam szczególną uwagę, bo to bezpieczeństwo reaktorów atomowych jest dla nas szczególnie ważne. Nie wyobrażamy sobie funkcjonowania przy fabrykach chemicznych, przy dużych temperaturach, bez poczucia bezpieczeństwa" - powiedział prezes Grupy Azoty Tomasz Hinc.

Porozumienie zostało zawarte w ramach amerykańsko-polskiej współpracy w tym obszarze, formalnie ustanowionej na mocy umowy międzyrządowej z lutego 2021 r.

"Wysokotemperaturowy, chłodzony gazem MMR jest postrzegany jako istotne rozwiązanie dla dekarbonizacji przemysłu. Wdrożenie naszych wysokotemperaturowych baterii jądrowych wraz z Grupą Azoty i Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym otwiera drogę do dekarbonizacji oraz budowy nowoczesnej infrastruktury jądrowej oraz rozwoju kadr energetyki jądrowej w Polsce" - przekazał dyrektor generalny i założyciel Ultra Safe Nuclear Corporation Francesco Venneri.

Zwrócił uwagę, że projekt jest przykładem wsparcia USA w obszarze niezależności energetycznej Polski.

"Wraz z naszym partnerem Hyundai Engineering Corporation w pełni popieramy plany Grupy Azoty dotyczące redukcji śladu węglowego i mamy przyjemność zaoferować Uniwersytetowi Zachodniopomorskiemu możliwości badań przemysłowych naszego mikroreaktora wysokotemperaturowego" - zapewnił Francesco Venneri.

Zaznaczono, że porozumienie zakłada również możliwość organizacji szkoleń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, w tym umożliwienie przeprowadzenia praktycznych badań stosowanych związanych z produkcją czystej energii MMR.

