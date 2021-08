Zachodniopomorskie: Komplet decyzji ZRID na S6 Koszalin – Słupsk

GDDKiA otrzymała ostatnią decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla drogi ekspresowej S6 Koszalin – Słupsk – poinformowała we wtorek dyrekcja. Przetarg na budowę drogi ma zostać ogłoszony w najbliższych dniach.

"Odcinek od Sławna do Słupska to kolejne prawie 23 km drogi ekspresowej na Pomorzu Środkowym. W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na budowę drogi S6 Koszalin - Słupsk z podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Sianów - Sławno i Sławno - Słupsk. Wykonawca w ramach umowy przygotuje projekt wykonawczy oraz zrealizuje roboty budowalne" - podała we wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informując o otrzymaniu ostatniej decyzji ZRID.

Odcinek Sławno-Słupsk przebiega przez powiaty sławieński i słupski. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Jak podała GDDKiA, oprócz trasy głównej powstaną też cztery węzły drogowe: Sławno, Warszkowo, Wrześnica i Sycewice, a także infrastruktura towarzysząca.

"W planach jest m.in. przebudowa dróg krzyżujących się z nową +eską+, budowa dróg dojazdowych, a także awaryjnych wjazdów czy przejazdów" - wskazano.

Powstaną też m.in. wiadukty i estakady, zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt i przepusty ekologiczne.

"W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy decyzję ZRID na odcinek S6 od Sianowa do Sławna o długości ponad 23 km" - przypomniała GDDKiA. Na tym odcinku mają powstać m.in. cztery nowe węzły drogowe: Kawno, Malechowo, Karwice i Bobrowice oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

Cały 46-kilometrowy odcinek S6 Koszalin - Słupsk ma być wyposażony w nowoczesne urządzenia do zarządzania ruchem.

Jak podała GDDKiA, planowane rozpoczęcie robót budowlanych przewidziane jest na jesień przyszłego roku. "Nowa droga powinna zostać udostępniona kierowcom w 2025 r." - wskazano.

