Zachodniopomorskie: Lotnisko w Goleniowie wznawia działalność

Port Lotniczy Szczecin – Goleniów przygotowuje się do przyjęcia pierwszych pasażerów, po wstrzymaniu lotów spowodowanym koronawirusem.

Jako pierwsze od 1 czerwca do Warszawy zaczną latać samoloty PLL LOT - poinformowały we wtorek służby prasowe lotniska. Od lipca swoje operacje wznawiają Ryanair, Norwegian i Wizz Air; ten ostatni ruszy od trzeciego lipca z nową trasą do Lwowa. Od sierpnia z kolei loty wznowi SAS.

W związku z COVID-19 linie lotnicze wprowadzają obowiązek noszenia maseczek, każdy samolot podlegać będzie dezynfekcji, zminimalizowane zostaną podawanie cateringu i sprzedaż pokładowa - wynika z informacji lotniska. Przemieszczanie się po pokładzie samolotu będzie ograniczone i możliwe tylko po uzyskaniu zgody personelu. Samoloty wyposażone będą w filtry HEPA.

Również na lotnisku wprowadzane są zmiany. Z terminala pasażerskiego korzystać będą mogli tylko pasażerowie, którym przed wejściem zmierzona będzie temperatura. Osoby odprowadzające będą mogły się pożegnać odlatującymi na terenie parkingów.

Wewnątrz terminala pasażerskiego obowiązkowe będzie noszenie maseczek oraz dezynfekowanie rąk przed i po kontroli bezpieczeństwa. Rozstawione będą także punkty do dezynfekcji rąk. Codziennie w nocy dezynfekcji podlegać będzie cały terminal pasażerski.

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów oferuje 11 rozkładowych kierunków: Warszawa, Oslo Gardermoen, Kopenhaga, Londyn Stansted, Dublin, Liverpool, Kraków, Oslo Torp, Stavanger, Bergen oraz Lwów.