Zachodniopomorskie: Lotnisko w Goleniowie wznowiło działalność

Port Lotniczy Szczecin – Goleniów przyjął w poniedziałek pierwszych pasażerów po przerwie spowodowanej koronawirusem. Pierwszy rejs z Warszawy miał obłożenie na poziomie 80-90 proc.

Jako pierwsze 1 czerwca do Warszawy zaczęły latać samoloty PLL LOT. "W poniedziałek do Goleniowa przyleciał samolot z Warszawy" - powiedział PAP rzecznik prasowy lotniska Krzysztof Domagalski. Jak dodał, "samolot, który operuje na tej trasie to Boeing 737 wersja 800, który nominalnie ma 189 miejsc".

"Zgodnie z rozporządzeniem, jakie aktualnie obowiązuje PLL LOT mogą sprzedawać tylko połowę dostępnych miejsc tak, aby zachowywać dystans społeczny w samolocie" - kontynuował Domagalski. "Ten samolot do sprzedaży ma dostępnych 90 miejsc. W pierwszym rejsie z Warszawy przyleciało 72 osoby, a odleciało 64. To jest obłożenie na poziomie 80-90 proc. To bardzo dużo" - ocenił Domagalski.

Jak poinformowało wcześniej lotnisko, od lipca swoje operacje wznawiają Ryanair, Norwegian i Wizz Air; ten ostatni ruszy od trzeciego lipca z nową trasą do Lwowa. Od sierpnia z kolei loty wznowi SAS.

W związku z COVID-19 linie lotnicze wprowadziły obowiązek noszenia maseczek, każdy samolot podlega dezynfekcji, zminimalizowane zostaną podawanie cateringu i sprzedaż pokładowa. Przemieszczanie się po pokładzie samolotu jest ograniczone i możliwe tylko po uzyskaniu zgody personelu.

Na samym lotnisku również wprowadzono zmiany. Z terminala pasażerskiego korzystać mogą tylko pasażerowie, którym przed wejściem mierzona jest temperatura. Osoby odprowadzające mogą się pożegnać z odlatującymi jedynie na terenie parkingu.

Wewnątrz terminala pasażerskiego obowiązkowe jest noszenie maseczek oraz dezynfekowanie rąk przed i po kontroli bezpieczeństwa. Rozstawione są także punkty do dezynfekcji rąk. Codziennie w nocy dezynfekcji podlega cały terminal pasażerski.

Port Lotniczy Szczecin - Goleniów oferuje 11 rozkładowych kierunków: Warszawa, Oslo Gardermoen, Kopenhaga, Londyn Stansted, Dublin, Liverpool, Kraków, Oslo Torp, Stavanger, Bergen oraz Lwów.