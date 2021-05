Zachodniopomorskie: Nowe połączenie do chorwackiej Rijeki z lotniska Szczecin-Goleniów

Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły uruchomienie połączenia lotniczego ze Szczecina do chorwackiej Rijeki – poinformowały w czwartek służby prasowe portu lotniczego Szczecin-Goleniów. Rejsy na tej trasie rozpoczną się 3 lipca.

Loty będą się odbywać raz w tygodniu - w soboty. Jak poinformowało w czwartek lotnisko, wylot ze Szczecina planowany jest na godz. 9:10, przylot do Rijeki o 11:10. Samolot będzie wylatywał z Chorwacji o 17:35 i w Szczecinie ma się znaleźć o 19:40.

"Ogłoszenie połączenia lotniczego do chorwackiej Rijeki z jednej strony doskonale wpisuje się w rozwój siatki połączeń, jaki od kilku lat, wraz z liniami lotniczymi realizuje Port Lotniczy Szczecin-Goleniów, z drugiej zaś pokazuje, że zeszłoroczne uruchomienie długo wyczekiwanego połączenia do Chorwacji (w ub.r. samoloty z Goleniowa latały do Zadaru - PAP) okazało się strzałem w dziesiątkę i jest realizowane również w tym roku" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes goleniowskiego portu lotniczego Maciej Dziadosz.

Jak dodał, dzięki połączeniu mieszkańcy Zachodniopomorskiego "nie będą skazani na wielogodzinną, trwającą prawie 16 godzin podróż samochodem".

Z lotniska Szczecin-Goleniów można obecnie podróżować do Krakowa i Warszawy. W czerwcu mają zostać ponownie uruchomione połączenia m.in. do Dublina, Liverpoolu, Londynu (na lotnisko Stansted), norweskiego Stavanger, ale też do Rzeszowa.

