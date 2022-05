Zachodniopomorskie: Od 25 czerwca letnie połączenie kolejowe na trasie Koszalin-Mielno

Letnie połączenie kolejowe na trasie Koszalin-Mielno zostanie uruchomione 25 czerwca. Większość kosztów tego alternatywnego dojazdu nad Bałtyk, będącego też atrakcją turystyczną, sfinansuje miasto Koszalin.

Rada Miejska w Koszalinie 21 głosami, pod nieobecność czworga radnych, zgodziła się podczas czwartkowej sesji na przekazanie samorządowi województwa zachodniopomorskiego do 280 tys. zł dotacji, o 70 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku. Konieczność jej zwiększenia, jak podała skarbnik miasta Katarzyna Macko, wynika ze wzrostu stawki za pociągokilometr z 16,34 zł do 20,55 zł. Dotacja pozwoli na uruchomienie sezonowego połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno i pozostawienie liczby kursów szynobusu na poziomie lat ubiegłych.

Zgodnie z uchwałą pierwsze kursy szynobusu planowane są na 25 czerwca, a ostatnie - 31 sierpnia. Odbywać się będą codziennie. Ostatni pociąg z Koszalina wyjeżdżać ma o godz. 20.30, a z Mielna o godz. 21.55. Bilet normalny zdrożeje z 5 zł do 6 zł. Respektowane będą ulgi ustawowe. Bilety można będzie kupić w kasach w całej Polsce, przez Internet (www.biletyregionalne.pl), poprzez aplikację CallPay oraz w pociągu u konduktora.

Szacunkowy, całkowity koszt, jaki będzie musiało ponieść miasto Koszalin na rzecz uruchomienia przewozów szynobusem, to zgodnie z uchwałą ponad 375 tys. zł. W tej kwocie uwzględnione są wydatki na zarządzanie linią nr 427, w tym na pokrycie zużytej energii elektrycznej, oraz dotacja do przewozów pasażerskich. Jest ona już także pomniejszona o zakładany przychód w kwocie 43 tys. zł oraz dotację gminy Mielno w kwocie 35 tys. zł. Organizacja przewozów należy do samorządu województwa. Partnerami przedsięwzięcia oprócz samorządów są spółka Polregio i spółka PMT Linie Kolejowe.

Zgodnie z przekazaną informacją na sesji przez pełnomocnik prezydenta ds. inwestorów kluczowych i zatrudnienia Joannę Piotrkowską- Ciechomską, miasto Koszalin po raz 15. udziela finansowej pomocy na uruchomienie letniego przejazdu szynobusu na trasie Koszalin-Mielno.

W 2020 r. , w pierwszym roku pandemii, z przejazdów skorzystało ponad 34 tys., w kolejnym sezonie letnim zrobiło to ponad 40 tys. osób. Tegoroczne szacunki, przy zniesionym stanie epidemii i obowiązującym stanie zagrożenia epidemicznego, są na poziomie ok. 50 tys. osób.

Połączenie kolejowe na 13,5-kilometrowej trasie Koszalin - Mielno jest realizowane od 2008 r. Jest atrakcją turystyczną i alternatywną formą komunikacji z nadmorskim Mielnem. Podróż szynobusem trwa ok. 15 minut, podczas gdy samochodem w słoneczne, letnie dni drogą krajową nr 11 i wojewódzką nr 165 - kilkakrotnie dłużej.

