Zachodniopomorskie: Od 26 czerwca połączenie kolejowe Koszalin-Mielno Koszalińskie

Letnie połączenie kolejowe na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie zostanie uruchomione 26 czerwca. Większość kosztów tego alternatywnego dojazdu nad Bałtyk, będącego też atrakcją turystyczną, sfinansuje miasto Koszalin – poinformował magistrat.

Pierwsze kursy szynobusu planowane są na 26 czerwca, a ostatnie - 31 sierpnia. Na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie odbywać się będą one siedem dni w tygodniu. Jak podał Grzegorz Śliżewski z wydziału promocji koszalińskiego magistratu, więcej kursów zaplanowano od piątku do niedzieli. Zaznaczył przy tym, że szczegółowy rozkład jazdy dostępny jest na stronie www.koszalin.pl, operatora Polregio oraz na plakatach rozmieszczonych na terenie Koszalina i gminy Mielno.

"Cena za bilet zostanie utrzymana na poziomie zeszłorocznym i będzie wynosić 5 zł, z zachowaniem wszystkich ulg stosowanych u operatora. Bilety będzie można nabyć w kasach biletowych na terenie dworca PKP w Koszalinie, w kasach biletowych w całej Polsce, a także przez aplikację mobilną do sprzedaży biletów i w pociągu u drużyny konduktorskiej" - podał Śliżewski.

Szacunkowy całkowity koszt, jaki będzie musiało ponieść miasto Koszalin na rzecz uruchomienia przewozów szynobusem, to zgodnie z przyjętą 27 maja uchwałą ok. 305 tys. zł. W tej kwocie uwzględnione są wydatki na zarządzanie linią nr 427, w tym na pokrycie zużytej energii elektrycznej, oraz dotacja do przewozów pasażerskich. Jest ona już także pomniejszona o zakładany przychód w kwocie ponad 44 tys. zł oraz dotację gminy Mielno w wysokości 35 tys. zł. Organizacja przewozów należy do samorządu województwa. Partnerami przedsięwzięcia, oprócz samorządów, są spółki Polregio i PMT Linie Kolejowe.

Miasto Koszalin po raz 14. udziela finansowej pomocy samorządowi województwa zachodniopomorskiego na uruchomienie letniego przejazdu szynobusu na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie. W br., za zgodą radnych, wynosi ono 210 tys. zł.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną szacuje się, że z przejazdów skorzysta ok. 34 tys. osób.

Połączenie kolejowe na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie jest realizowane od 2008 r. Jest atrakcją turystyczną i alternatywną formą komunikacji z nadmorskim Mielnem. Podróż szynobusem trwa ok. 15 minut, podczas gdy samochodem w słoneczne, letnie dni drogą krajową nr 11 i wojewódzką nr 165 - kilkakrotnie dłużej.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl