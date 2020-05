Zachodniopomorskie: Od 27 czerwca połączenie kolejowe Koszalin-Mielno Koszalińskie

Letnie połączenie kolejowe na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie zostanie uruchomione 27 czerwca. Większość kosztów tego alternatywnego dojazdu nad Bałtyk, będącego też atrakcją turystyczną, sfinansuje miasto Koszalin.

Koszalińscy radni jednomyślnie zgodzili się podczas czwartkowej sesji na przekazanie samorządowi województwa zachodniopomorskiego 210 tys. zł dotacji. Te pieniądze pozwolą na uruchomienie sezonowego połączenia kolejowego na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie.

Zgodnie z uchwałą pierwsze kursy szynobusu planowane są na 27 czerwca, a ostatnie - 31 sierpnia. Kursy odbywać się będą do godz. 22. Bilet normalny kosztować będzie 5 zł. Respektowane będą ulgi ustawowe. Bilety można będzie kupić w kasach w całej Polsce, przez internet (www.biletyregionalne.pl), poprzez aplikację CallPay oraz w pociągu u konduktora.

Szacunkowy, całkowity koszt, jaki będzie musiało ponieść miasto Koszalin na rzecz uruchomienia przewozów szynobusem, to zgodnie z uchwałą ok. 305 tys. zł. W tej kwocie uwzględnione są wydatki na zarządzanie linią nr 427, w tym na pokrycie zużytej energii elektrycznej, oraz dotacja do przewozów pasażerskich. Organizacja przewozów należy do samorządu województwa. Gmina Mielno do realizacji przedsięwzięcia doda 30 tys. zł.

Zgodnie z przekazaną informacją na sesji przez pełnomocnik prezydenta ds. inwestorów kluczowych i zatrudnienia Joannę Piotrkowską- Ciechomską, miasto Koszalin po raz 13. udziela finansowej pomocy na uruchomienie letniego przejazdu szynobusu na trasie Koszalin-Mielno Koszalińskie.

Piotrkowska-Ciechomska powiedziała, że z uwagi na obecną sytuację epidemiczną szacuje się, że z przejazdów skorzysta ok. 30 tys. osób. Zaznaczyła, że w szynobusie jest 55 miejsc siedzących i zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami zajętych może być polowa z nich, co oznacza, że podróżować może 27 osób. Dodała, że obecnie operator nie wie, czy takie obostrzenia będą utrzymane, czy będą luzowane przed sezonem letnim.

Połączenie kolejowe na trasie Koszalin - Mielno Koszalińskie jest realizowane od 2008 r. Jest atrakcją turystyczną i alternatywną formą komunikacji z nadmorskim Mielnem. Podróż szynobusem trwa ok. 15 minut, podczas gdy samochodem w słoneczne, letnie dni drogą krajową nr 11 i wojewódzką nr 165 - kilkakrotnie dłużej.