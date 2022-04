Zachodniopomorskie: Pałac w Buku Książnicy Pomorskiej zostanie zmodernizowany

Pałac w Buku Książnicy Pomorskiej, który obecnie jest częściowo wyłączony z użytkowania, zostanie zmodernizowany. Prawie 1,7 mln zł unijnego wsparcia przekaże instytucji Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Jak podał Łukasz Jucha z biura prasowego Urzędu Marszałkowskiego WZ, umowę dotyczącą przekazania unijnego wsparcia z puli RPO WZ 2014-2020 na modernizację zabytkowego pałacu w Buku, podpisali 22 kwietnia marszałek województwa Olgierd Geblewicz i dyrektor instytucji Lucjan Bąbolewski.

Koszt inwestycji oszacowano na ponad 2,2 mln zł, z czego prawie 1,7 mln zł stanowić będzie unijna dotacja. Prace modernizacyjne mają rozpocząć się w lipcu br. i zakończyć się w październiku 2023 r.

"Przygotowany przez Książnicę Pomorską plan remontu zakłada wymianę dachu, odnowienie pomieszczeń magazynowych, częściową modernizację sieci elektrycznej oraz zakup schodołazu dla osób z niepełnosprawnościami. Wszystko po to, by zachować historyczną konstrukcję gmachu, zapewnić odpowiednie warunki dla znajdujących się wewnątrz obiektu zbiorów i ponownie umożliwić organizację wydarzeń poświęconych promocji historii i kultury regionu" - poinformował Jucha.

Dodał, że obecnie w związku z niezadawalającym stanem technicznym poszycia i więźby dachowej budynek został częściowo wyłączony z eksploatacji.

"Ośrodek w Buku to miejsce o ogromnym potencjale edukacyjnym i kulturalnym. (…) Chcemy, by ponownie stał się biblioteką, ośrodkiem szkoleniowym, centrum międzynarodowych dyskusji czy przestrzenią do organizacji zagranicznych spotkań" - powiedział cytowany w komunikacie marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Z kolei dyrektor Książnicy Pomorskiej zaznaczył, że dzięki modernizacji cenne zbiory przechowywane w pałacu nie będą zagrożone, zniknie obawa, co do ich uszkodzenia czy zniszczenia. "Zakładamy, że część zabytku zostanie udostępniona do zwiedzania turystom - mówił cytowany Bąbolewski.

Późnorenesansowy pałac rodziny Flemingów w Buku w gminie Przybiernów należy do Książnicy Pomorskiej od 1990 r. Położony jest na turystycznym szlaku między Golczewem a Czarnogłowami, w otulinie Puszczy Goleniowskiej. W obiekcie, jak podał Urząd Marszałkowski, przechowywane są książki pochodzące z różnych przedwojennych bibliotek pomorskich. To zbiory liczące w sumie około 40 tys. woluminów, głównie w języku niemieckim, francuskim, angielskim i łacinie. Do zabytkowego budynku przylega XIX-wieczny park. Rosną tam dęby, lipy oraz buki.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl