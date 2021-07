Zachodniopomorskie: Półmetek drążenia tunelu pod Świną

Maszyna drążąca tunel pod Świną osiągnęła we wtorek półmetek. Prace przy budowie świnoujskiej przeprawy mają się zakończyć w ostatnim kwartale przyszłego roku.

"Oczywiście cieszymy się z każdego metra wywierconego tunelu, bo to jest dla nas jak zawsze niezmiennie bardzo ekscytujące wydarzenie. Dzisiaj wykonawca zgłosił, że jest w połowie dążenia, to jest ponad 740 m" - powiedziała we wtorek zastępca prezydenta Świnoujścia Barbara Michalska.

Wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki podkreślił, że inwestycję udaje się realizować zgodnie z harmonogramem m.in. dzięki dobrej współpracy samorządu z rządem.

"Miejmy nadzieję, że jeżeli nic tutaj nadzwyczajnego się nie wydarzy, to na jesieni będziemy mogli się spotkać już po drugiej stronie Świny (...) i, można powiedzieć, dokonać tego, co nie udało się przez bardzo długie dziesięciolecia. Później będzie potrzeba jeszcze około roku, żeby dokończyć wszystkie infrastrukturalne urządzenia, żeby samochody ruszyły tunelem pod Świną" - powiedział wojewoda.

Jak zaznaczył dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner, dyrekcja złożyła do wojewody również wnioski o wydanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej dla dwóch odcinków drogi ekspresowej S3 Świnoujście-Troszyn.

"W 2022 r. przejedziemy tunelem, natomiast 2024 r. pojedziemy nie tylko tunelem, ale drogą ekspresową od północy na południe naszego kraju" - wskazał Lendner.

Maszyna TBM, której nadano imię Wyspiarka, rozpoczęła drążenie tunelu na wyspie Uznam na początku marca br. Po przejściu pod dnem Świny zakończy pracę na wyspie Wolin.

Gigantyczna maszyna o wadze ponad 3 tys. ton, długości 105 m i 13,4 m średnicy powstała w Chinach. W październiku ub.r. rozłożona na części przypłynęła do Świnoujścia; została rozładowana i przewieziona na plac budowy obok komory startowej na wyspie Uznam.

Według świnoujskiego magistratu będzie to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce: 1484 m tunelu drążonego maszyną TBM; z odcinkami tunelu wykonanego metodami stropowymi cały tunel będzie miał długość 1780 metrów.

Inwestorem projektu jest miasto Świnoujście, a inwestorem zastępczym - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin. Nadzór nad projektem pełni SWECO/Lafrenz. Wykonawcą jest konsorcjum PORR/Gulermak.

Koszt budowy tunelu to ponad 912 mln zł, z czego przeszło 775 mln zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej. Resztę miasto Świnoujście dokłada z własnego budżetu. Prace mają zakończyć się w ostatnim kwartale 2022 r.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl