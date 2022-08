Zachodniopomorskie: Ponad 90 proc. zebranych zbóż

Prace żniwne są zaawansowane w 93 proc.; ziarno jest dobrej jakości – podał w środę Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. We wszystkich powiatach zakończono zbiory jęczmienia i rzepaku ozimego.

"Pogoda sprzyja sprawnemu przebiegowi żniw. Wymłacane ziarno jest dobrej jakości, dorodne, zawiera niewiele zanieczyszczeń" - podano w środę w komunikacie Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.

We wszystkich powiatach zakończono zbiory jęczmienia i rzepaku ozimego. W powiatach stargardzkim i pyrzyckim zakończono także zbiory podstawowych zbóż.

Jak dodano, koszony jęczmień nadal osiąga gęstość na poziomie 64-67 kg/hl. Gęstość skupowanej pszenicy jest natomiast na średnim poziomie 70-76 kg/hl.

Plony rzepaku są na poziomie od 28 do 35 dt/ha, a na lepszych glebach osiągają 45 dt/ha.

"Plony jęczmienia ozimego wahają się od 35 do 80 dt/ha, jęczmienia jarego od 25 do 60 dt/ha (średnie dla województwa na tym etapie to poziom 50 dt/ha), pszenicy ozimej od 40 do 80 dt/ha, pszenicy jarej od 30 do 65 dt/ha (średnio około 45 dt/ha), żyta od 25 do 80 dt/ha (górne wydajności dotyczą żyta hybrydowego)" - wskazano.

Podano, że w punktach skupu ceny są niemal na stałym poziomie. We wtorek cena jęczmienia wynosiła od 1080 do 1150 zł/t, pszenicy paszowej 1300 zł/t-1450 zł/t, pszenicy konsumpcyjnej od 1460 do 1550 zł/t, żyta 1170-1290 zł/t, pszenżyta od 1100 do 1200 zł/t, owsa 1100-1200 zł/t, a rzepaku od 2825 do 3030 zł/t.

Zaznaczono, że skup przebiega płynnie, a rolnicy posiadający powierzchnie magazynowe zostawiają zboża w swoich magazynach, licząc na wzrost cen.

