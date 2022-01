Zachodniopomorskie: Porozumienie na obwodnicę Mierzyna w ciągu DK10

Podpisano porozumienie między GDDKiA a miastem Szczecin na przygotowanie i realizację obwodnicy Mierzyna w ciągu DK10 – poinformowała w środę szczecińska GDDKiA. Droga ma być jednym z głównych dojazdów do planowanej Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

"Podpisaliśmy porozumienie z miastem Szczecin w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji obwodnicy Mierzyna o długości ok. 4,8 km w ciągu DK10" - poinformował w środę rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA Mateusz Grzeszczuk.

Jak wyjaśnił, obwodnica na ok. połowie długości będzie przebiegała przez teren Szczecina, gdzie drogami zarządza prezydent miasta, dlatego "inwestycja musi być prowadzona wspólnie przez GDDKiA i samorząd".

Rzecznik dodał, że porozumienie określa zasady współpracy na etapie prac przygotowawczych. "W najbliższym czasie GDDKiA planuje ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji dla tego zadania" - przekazał.

Obwodnica Mierzyna ma być jednym z głównych dojazdów do przyszłej Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu drogi ekspresowej S6.

"Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę po wydaniu decyzji ZRID będą wypłacane przez każdą ze stron porozumienia we własnym zakresie - w obszarze miasta Szczecin przez samorząd, natomiast poza obszarem miasta przez GDDKiA. Szczegółowe zasady współpracy przy realizacji robót zostaną określone na dalszym etapie" - wyjaśnił Grzeszczuk.

DK10 wychodząca ze Szczecina w stronę polsko-niemieckiej granicy przebiega obecnie przez miejscowość Mierzyn. Codziennie w godzinach szczytu na drodze w gęsto zabudowanej miejscowości tworzą się korki. Na połączeniu DK10 z ZOS ma powstać węzeł Dołuje - jedno z głównych połączeń z centrum Szczecina.

Jak wyjaśniono, początkiem drogi od strony Szczecina będzie skrzyżowanie na końcu ulicy Ku Słońcu w rejonie centrum handlowego.

"Ten początkowy fragment, o długości ponad 200 metrów, to teren miasta Szczecin. Dalej trasa będzie biegła w kierunku północnym do połączenia ulic Topolowej i Łukasińskiego. Za ten odcinek o długości ok. 1,2 km będzie odpowiedzialna GDDKiA" - wskazano.

Dalej trasa - jak poinformowano - ponownie wejdzie na teren Szczecina i będzie biegła w kierunku zachodnim, przechodząc częściowo przez teren ogródków działkowych. Na połączeniu z ul. Nasienną planowane jest rondo. Po około 2,1 km droga opuści teren miasta. Dalej nowa DK10 po około 1,3 km dotrze do węzła Dołuje. Ten ostatni fragment leżeć będzie w gestii GDDKiA.

