Zachodniopomorskie: Poszkodowani na skutek wichury mogą ubiegać się o pomoc

Do 6 tys. zł pomocy "doraźnej" i do 200 tys. zł na odbudowę lub remont mieszkań i domów mogą uzyskać mieszkańcy, którzy ponieśli straty na skutek wichury, która przeszła nad regionem – przekazał w poniedziałek wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

"Sytuacja jest (…) bardzo trudna - trwa usuwanie szkód. W trzech powiatach w wielu miejscowościach nie ma prądu. Nadal najbardziej doświadczonym powiatem jest powiat drawski. Tam właściwie w większości miejscowości nie ma prądu" - powiedział w poniedziałek podczas briefingu prasowego wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Dodał, że prądu nie ma także część mieszkańców powiatów świdwińskiego i kołobrzeskiego, a także białogardzkiego.

"Oczywiście to kwestia służb, które dostarczają energię, a więc dwóch spółek - Energi i Enei" - wskazał wojewoda.

Zaznaczył, że w województwie było ponad 3,7 tys. zdarzeń związanych z silnym wiatrem, ok. 45 tys. osób pozostaje bez prądu. Wojewoda zapewnił, że DPS-y czy szpitale są zabezpieczone przez agregaty prądotwórcze.

Jak dodał, podczas poniedziałkowego spotkania z samorządowcami prosił ich o jak najszybsze przeprowadzenie akcji pomocy.

"Ze strony państwa pomoc może mieć dwie formy. Jedna to pomoc +doraźna+ - przekazanie 6 tys. zł bardzo szybko; to tylko kwestia wniosku mieszkańca, szybka ocena przez gminę, wniosek do wojewody, ja wnioskuję do MSWiA i te środki będą wypłacane tam, gdzie ta sytuacja życiowa na skutek szkód, które wyrządził wiatr, jest trudna" - powiedział Bogucki.

Podkreślił, że gdy tylko takie wnioski zaczną spływać do Urzędu Wojewódzkiego, będą załatwiane "od ręki" i tak samo będzie wypłacana pomoc.

Wskazał, że mieszkańcy będą mogli skorzystać także z drugiej formy pomocy z budżetu państwa - po ocenie strat przez powołaną w gminie komisję. "To pomoc do 200 tys. zł, natomiast jeśli chodzi o budynki gospodarcze, to ta pomoc (jest) do 100 tys. zł" - mówił wojewoda.

"Prosiłem, aby samorządowcy jak najszybciej zainterweniowali - są w terenie, wiedzą, gdzie wystąpiły największe straty. Również samorządy mogą o taką pomoc się ubiegać" - dodał Bogucki.

Zapytany o możliwy termin przywrócenia prądu w powiatach, które ucierpiały najbardziej odpowiedział, że do czasu briefingu nie spłynął raport od operatorów, dotyczący przywracania dostaw prądu.

"Służby zespolone z wojewodą - Państwowa Straż Pożarna, współdziałające z nimi Ochotnicze Straże Pożarne są do dyspozycji. Te siły są naprawdę zwiększone i działają na pełnych obrotach, ale to (awarie - PAP) muszą naprawić operatorzy. (…) Najpierw będą podnoszone linie wysokiego napięcia, później średniego, dopiero w ostatniej kolejności niskiego" - mówił wojewoda.

Od rana w sobotę do godz. 7 w poniedziałek zachodniopomorska straż pożarna zanotowała 3775 interwencji związanych z silnym wiatrem.

