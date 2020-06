Zachodniopomorskie: Prawie 2,9 mld zł pomocy rządowej

Blisko 2,9 mld zł trafiło na Pomorze Zachodnie w ramach rządowej pomocy - z Tarczy antykryzysowej, Tarczy finansowej oraz pomocowej – poinformował w poniedziałek zachodniopomorski urząd wojewódzki.

"Największe środki zostały skierowane do firm w ramach Tarczy Finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju" - powiedział wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc, cytowany w informacji służb prasowych urzędu. Jak dodał, "subwencje w kwocie 1,61 mld zł pozwoliły do tej pory ochronić ponad 84 tys. miejsc pracy w 9,4 tys. przedsiębiorstw".

Program Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju polega na udostępnieniu mikrofirmom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom finansowania na warunkach preferencyjnych, w znacznej części bezzwrotnego, dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii COVID-19 - poinformowano.

W ramach Tarczy antykryzysowej do 5 czerwca do zachodniopomorskich firm trafiło 987,1 mln zł - wynika z informacji urzędu. Większość środków stanowią pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Do tej pory udzielono ich 67,7 tys. na kwotę ponad 338,3 mln zł. Kolejne 224,5 mln zł skierowano do firm w ramach dofinansowania wynagrodzeń dla 46,2 tys. pracowników.

Wypłacono również 63,2 tys. świadczeń postojowych na kwotę 122,9 mln zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych umorzył składki o wartości 301,3 mln zł.

Ponad 290 mln zł to wartość programów pomocowych Banku Gospodarstwa Krajowego na Pomorzu Zachodnim; największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców cieszą się gwarancje kredytowe dla firm.