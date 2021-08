Zachodniopomorskie: Prawie 30 km rowerowej Trasy Pojezierzy Zachodnich

Najdłuższy szlak rowerowy w Zachodniopomorskiem ma zyskać w tym roku około 30 kilometrów ścieżek z nawierzchnią bitumiczną. We wrześniu rowerzyści mają pojechać nowym odcinkiem z Myśliborza do Głazowa.

Zaplanowana na ponad 420 km Trasa Pojezierzy Zachodnich umożliwi podróże na dwóch kółkach po wielu pięknych zakątkach regionu - poinformowały w piątek służby prasowe zachodniopomorskiego marszałka. Sieć dróg ma się rozciągać od polsko-niemieckiej granicy w Siekierkach do Białego Boru na wschodnich krańcach województwa, a także do Dobrej i Szczecina przez Stargard do Ińska i Drawska.

Każdego roku Trasa zyskuje nowe odcinki. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie realizuje obecnie na tej trasie cztery inwestycje, dzięki którym powstanie blisko 30 km ścieżek rowerowych.

"Rozbudowa sieci szlaków rowerowych na Pomorzu Zachodnim przyspieszyła już dobre kilka lat temu, ale ten sezon jest wyjątkowo pracowity" - powiedział zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. "Właściwie każdy tydzień, każdy miesiąc przynosi dobre wiadomości dla miłośników aktywnego wypoczynku. Na Trasie Pojezierzy Zachodnich kilka inwestycji jest na finiszu" - dodał.

Najbliżej finału jest budowa odcinków Trasy między Myśliborzem i Głazowem. Powstało tam nieco ponad 5 kilometrów km ścieżki o nawierzchni bitumicznej. Koszt robót budowlanych na tamtym odcinku to nieco ponad 3 mln zł. Ten fragment Trasy ma zostać oddany do użytku we wrześniu br.

Jeszcze w tym roku mają być gotowe fragmenty budowane na zachód od Myśliborza; prawie 5 km do Dobropola i 4 km z Góralic do Trzcińska-Zdroju.

Nowe trasy rowerowe powstają często na nasypach kolejowych nieużywanych linii.

"Wykorzystanie starych nasypów kolejowych, które nie mają szans na to, by przywrócona została ich dawna funkcja (..) powoli staje się standardem" - powiedział wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj. Jak dodał, wykorzystanie nasypów pozwala na poprowadzenie ruchu turystycznego z dala od gęsto zabudowanych obszarów i dróg szybkiego ruchu, a jednocześnie przez malownicze i często nieznane dotąd tereny.

Ważny fragment powstaje między Dzikowem i Mostkowem. Wybudowanie tam sześciokilometrowej asfaltowej drogi pozwoli spiąć istniejące ścieżki i zapewnić wygodniejszą podróż z Myśliborza do Barlinka. Dwukilometrowy odcinek realizowany jest też na północ od Choszczna do miejscowości Pakość. Wzdłuż drogi krajowej nr 10 budowana jest ścieżka między Nosowem i Wapnicą. Listę tegorocznych inwestycji realizowany na Trasie uzupełnia 4,5 km drogi rowerowej z Drawska Pomorskiego do Zarańska.

Trasa Pojezierzy Zachodnich jest jedną z czterech tras rowerowych, które tworzą Sieć Tras Rowerowych Pomorza Zachodniego (ponad 1,1 tys. km). Przebiega przez pas zachodniopomorskich pojezierzy: Myśliborskiego, Choszczeńskiego, Ińskiego, Drawskiego i Szczecineckiego. Budowa Trasy odbywa się we współpracy z samorządami, przez które wiodą szlaki. W inwestycjach mają duży udział środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-20.

