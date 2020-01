Zachodniopomorskie: Przekazano plac pod budowę projektu Polimery Police

Plac pod budowę projektu Polimery Police przekazano we wtorek generalnemu wykonawcy inwestycji - firmie Hyundai Engineering. To największy projekt inwestycyjny Grupy Azoty.

"Projekt, który realizujemy, jest innym niż ten, o którym mówiliśmy w 2016 r. To projekt dalej idący, o większej skali, ponieważ będziemy wytwarzali polipropylen, w ramach tego projektu stwarzamy i stworzymy również całą bazę infrastrukturalną" - powiedział we wtorek prezes Grupy Azoty S.A. i Grupy Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. Wojciech Wardacki. Dodał, że jest przekonany, iż plac budowy przekazywany jest "w bardzo dobre ręce firmy renomowanej, sprawdzonej, świetnej".

Wardacki wskazał, że generalny wykonawca, Hyundai Engineering, będzie zarazem współudziałowcem w spółce celowej Grupa Azoty Polyolefins S.A., która realizuje projekt. "Traktujemy to jako potwierdzenie, że nasza strategia rozwoju w obszarze petrochemii jest słuszna, a sam projekt ma ogromny potencjał biznesowy" - dodał. Zaznaczył, że wartość całego projektu to 6,5 mld zł. Podkreślił też, że inwestycja jest bezpieczna dla środowiska naturalnego.

"Dzięki naszej fachowej wiedzy i zgromadzonemu doświadczeniu, możemy zobowiązać się, że będziemy świadczyli najwyższej jakości usługi i zrobimy to zgodnie z harmonogramem" - powiedziała dyrektor projektu Polimery Police ze strony firmy Hyundai Engineering Kim Won Ock.

Polimery Police to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Azoty - instalacja produkcyjna, która ma wytwarzać 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Całkowity budżet projektu to 1,52 mld euro. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r. Na generalnego wykonawcę wybrano Hyundai Engineering z wynagrodzeniem 992,8 mln euro.

Głównymi obiektami kompleksu chemicznego Polimery Police będą instalacje do produkcji propylenu oraz polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o amerykańskie licencje. Instalacja ma też wytwarzać rocznie 17 tys. ton wodoru, który będzie sprzedawany do zakładów chemicznych w Policach do produkcji amoniaku - dzięki temu spadnie w nich zużycie gazu ziemnego. Elementem instalacji będzie gazoport, zdolny przyjmować statki transportujące do 22 tys. ton propylenu i etylenu. Będzie on mógł być także wykorzystywany do importu LPG.

Grupa Azoty to największa w Polsce firma chemiczna, notowana na GPW. Spółka powstała w wyniku konsolidacji zakładów azotowych z Tarnowa, Puław, Polic i Kędzierzyna-Koźla.