Zachodniopomorskie: Przetarg na obwodnicę Szczecinka w ciągu DK20

Ogłoszenie o przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szczecinka (Zachodniopomorskie) w ciągu DK20 wysłano do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - poinformowała we wtorek GDDKiA. Obwodnica ma pozwolić na całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta.

"Obwodnica o długości 4,3 km będzie łączyła się z oddaną do ruchu w ubiegłym roku obwodnicą w ciągu S11 i umożliwi całkowite wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. Jest to drugi w województwie zachodniopomorskim, po obwodnicy Gryfina w ciągu DK31, przetarg na realizację inwestycji z rządowego Programu budowy 100 obwodnic" - poinformowały we wtorek służby prasowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

"Obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 ominie miasto od południa i wyprowadzi z niego ruchu tranzytowy. Dodatkowo połączy się bezkolizyjnym węzłem z częścią już użytkowanej obwodnicy w ciągu S11. To wszystko wyraźnie poprawi bezpieczeństwo i komfort zarówno podróżnych, jak i mieszkańców Szczecinka" - powiedział, cytowany w komunikacie sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber.

Jak zauważył p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, to inwestycja niezbędna "do poprawy życia mieszkańców, lepszych warunków bezpieczeństwa jej użytkowników, a w przypadku tego regionu to również zwiększenie ruchu turystycznego".

Obwodnica Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11 oddana została do ruchu w ubiegłym roku, DK20 nadal jednak prowadzi przez centrum miasta. Nowa trasa od południa ominie Szczecinek i połączy obwodnicę w ciągu DK20 z obwodnicą w ciągu S11 w rejonie miejscowości Miękowo, gdzie powstanie nowy węzeł drogowy.

"Będzie to jednojezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji powstaną też dwa ronda oraz wiadukt nad linią kolejową" - poinformowała GDDKiA.

Realizacja inwestycji planowana jest w latach 2021-2025.