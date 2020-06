Zachodniopomorskie: Przetarg na obwodnicę Złocieńca

Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Złocieńca (Zachodniopomorskie) w ciągu DK20 zostało wysłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej – poinformował we wtorek szczeciński oddział GDDKiA. Droga ma powstać do 2028 roku.

"W zakres przetargu wchodzi opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z raportem oddziaływania na środowisko oraz elementów koncepcji programowej wraz z wykonaniem badań podłoża" - poinformował we wtorek rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk.

Dokumentacja pozwoli na uzyskanie decyzji środowiskowej, w której wybrany zostanie przebieg drogi. Następnie planowane są badania podłoża i dalsze opracowania. To pozwoli na głoszenie przetargu na realizację (planowanego na 2023 r.) w formule "Projektuj i buduj".

Droga krajowa nr 20 prowadzi obecnie przez centrum Złocieńca. Jak wskazuje GDDKiA, problemem jest przejazd przez linię kolejową, przy którym znajdują się "niekorzystnie usytuowane skrzyżowania DK20", co powoduje problemy z bezpieczeństwem ruchu drogowego i pieszego. Obwodnica ma być rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w mieście.

Droga ma mieć długość ok. 5 km. Jej budowa planowana jest na lata 2024-2028.

Obwodnica Złocieńca to jedna z dziewięciu nowych inwestycji, które mają powstać w województwie zachodniopomorskim w ramach programu budowy 100 obwodnic.