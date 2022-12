Zachodniopomorskie: Przy budowie tunelu pod Świną wykonano ponad 85 proc. prac

Zaawansowanie prac przy budowie tunelu pod Świną jest na poziomie ponad 85 proc. – przekazała PAP odpowiedzialna za komunikację ws. inwestycji Magdalena Skorupka-Kaczmarek. Powstaje obecnie m.in. jezdnia w tunelu.

Przeprawa pod cieśniną Świny ma zakończyć problemy komunikacyjne mieszkańców Świnoujścia i turystów, i połączyć wyspę Wolin z wyspą Uznam (na której znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska). Aby przedostać się na wyspę Uznam, należy obecnie skorzystać z przeprawy promowej, co często wiąże się z długim oczekiwaniem.

"W tunelu TBM zakończono przygotowanie i wykonanie izolacji płyty jezdnej. Uszczelniana jest konstrukcja wyjść ewakuacyjnych EE1 oraz EE2. Montowana jest instalacja infrastruktury; obudowa tunelu oraz prefabrykaty także są uszczelniane" - przekazała PAP odpowiedzialna za komunikację ws. inwestycji Magdalena Skorupka-Kaczmarek.

Dodała, że na wyspie Wolin są kontynuowane prace wykończeniowe i porządkowe. Na rampie i w tunelu jest montowana konstrukcja pod elewację, natomiast w budynku stacji Trafo TK2 trwa montaż podłóg podniesionych oraz oprzyrządowania.

W komorze startowej na wyspie Uznam kontynuowane są natomiast prace na stropie pośrednim, gdzie murowana jest galeria ewakuacyjna. Montowane są wentylatory wyciągowe, a ściana wyrzutni wentylacyjnej jest zbrojona i szalowana. Betonowane są też kapy chodnikowe.

Jak przekazała Skorupka-Kaczmarek w komorze startowej i odbiorczej niedługo rozpocznie się izolacja i kładzenie warstw bitumicznych.

"Poza tunelem większość prac na drogach jest już wykonana. Pozostała między innymi nawierzchnia bitumiczna ścieżek pieszo-rowerowych po stronie wyspy Wolin, elementy brukarki i oznakowanie. Obecnie większość prac odbywa się jednak w tunelu, ze względu na harmonogram jak i na warunki pogodowe. W przyszłym roku wykonana będzie nawierzchnia asfaltowa" - podała.

Tunel ma być oddany do użytku w maju 2023 roku. Droga między wyspami Wolin i Uznam będzie mieć długość ok. 3,2 km. Część wydrążona maszyną TBM ma 1484 m. Inwestorem jest Świnoujście, a inwestorem zastępczym - szczeciński oddział GDDKiA. Wykonawcą jest konsorcjum firm PORR/Gülermak. Koszt budowy to ponad 900 mln zł, z czego prawie 775,7 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Pozostałą część Świnoujście dokłada z własnego budżetu.

