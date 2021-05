Zachodniopomorskie: Rozpoczął się montaż splittera w Polimerach Police

Montaż największego aparatu instalacji Polimery Police, 96-metrowej kolumny propan-propylen splitter, rozpoczął się we wtorek. Jak poinformował prezes spółki GA Polyolefins, projekt Polimery Police osiągnął 60 proc. zaawansowania.

Przygotowania do montażu splittera rozpoczęły się w drugiej połowie lutego br. - po dostarczeniu urządzenia na plac budowy.

"Postawienie splittera to krok, który przeważa szalę i kieruje drogę procesu realizacji tej fabryki ku końcowi. Możemy określić, że jest to zwiastun początku zmierzania całej inwestycji do końca i - można powiedzieć - symbol, pomnik tego procesu" - powiedział we wtorek dziennikarzom prezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police Mariusz Grab.

Jak poinformował prezes zarządu spółki GA Polyolefins Andrzej Niewiński, projekt Polimery Police "osiągnął 60 proc. zaawansowania rzeczowego". Wyjaśnił, że propan-propylen splitter to urządzenie kluczowe w instalacji PDH.

"Pozwoli nam produkować propylen o jakości polimer grade, czyli 99,6 proc. czystości, a to umożliwi nam produkcję polipropylenu" - powiedział Niewiński.

Wyjaśnił, że do splittera będzie podawana mieszanina gazów - propan i propylen. "Urządzenie potrzebne jest, aby nieprzetworzony do końca propan oddzielić od propylenu. To kolumna, która będzie wyposażona w 174 półki, które doprowadzą do systemu segregacji tych dwóch gazów. Nam zależy na propylenie, bo jest to podstawowy surowiec do produkcji polipropylenu" - tłumaczył prezes spółki Polyolefins.

Jak dodał, najistotniejsza jest właściwa jakość - skład chemiczny. "Im surowiec jest czystszy, tym bardziej panujemy nad produkcją polimeryzacji propylenu i otrzymujemy produkt o założonych właściwościach fizykochemicznych" - powiedział Niewiński.

Akcja pionizacji splittera może potrwać od kilku do kilkunastu godzin - zależy to m.in. od warunków atmosferycznych. Jak wyjaśnił prezes Polyolefins, w procesie używane są dwa dźwigi; dźwig pierścieniowy unosi jeden koniec urządzenia.

"Gdy zawiśnie ono pionowo, ta operacja będzie już bardzo prosta - najbardziej krytyczny jest moment poderwania splittera z ziemi" - powiedział Niewiński. Wskazał, że niekorzystnie mogą działać głównie podmuchy wiatru.

"Splitter działa jak ogromny żagiel i powoduje, że dźwig zaczyna +tańczyć+, szczególnie że samo urządzenie ma 100 m wysokości, a jeszcze więcej z oprzyrządowaniem" - wyjaśnił. Dodał, że dźwig będzie operował na znacznej wysokości, gdzie siła wiatru jest dużo większa niż przy powierzchni ziemi.

Polimery Police to jedna z największych w historii polskiego przemysłu chemicznego inwestycji, która jest realizowana przez Grupę Azoty Polyolefins, spółkę celową należącą do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. W zakres inwestycji wchodzi: instalacja do odwodornienia propanu (PDH), instalacja do produkcji polipropylenu, zaplecze i infrastruktura logistyczna, terminal przeładunkowo-magazynowy (morski terminal gazowy).

Generalnym wykonawcą inwestycji jest koreańska firma Hyundai Engineering. Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji planowane jest na pierwszy kwartał 2023 r.

