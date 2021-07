Zachodniopomorskie: Rozpoczęła się budowa drogi S11 na odcinku Koszalin-Bobolice

Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Koszalin–Bobolice rozpoczęła się oficjalnie we wtorek. Oddanie jej do ruchu planowane jest na 2023 r.

"Jesteśmy w trakcie realizacji jednego z najważniejszych korytarzy komunikacyjnych naszego kraju, a na pewno najważniejszego dla środkowego Wybrzeża. To jest polska racja stanu, aby środkowe Wybrzeże, tak jak Zachodniopomorskie, tak jak Pomorskie, jak wschodnia Polska były dobrze skomunikowane" - powiedział we wtorek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

"Wszyscy, którzy jeżdżą do Kołobrzegu, Ustki, do Darłowa, Mielna, wiedzą, w jakich korkach trzeba stać, choćby na dojeździe z Bobolic do Koszalina, żeby móc szczęśliwie dojechać na wakacje" - wskazał sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker.

Dodał, że oprócz walorów turystycznych budowa tej drogi ta ma także znaczenie dla pozyskania inwestorów i rozwoju regionu.

"Mam nadzieję, że kiedy ta droga do 2027-2028 roku - bo to są realne terminy - połączy Koszalin z obwodnicą Poznania, z autostradą A2, pozwoli na to, żeby rozwijać i Pojezierze Drawskie, i Pomorze Środkowe" - mówił Szefernaker.

Początek budowy tego odcinka S11 to "namacalny dowód ofensywy inwestycyjnej, która ma miejsce na Pomorzu Zachodnim" - stwierdził wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

"Nasz region ma tę specyfikę, że często mówimy, iż oddycha dwoma płucami - zachodnim, szczecińskim i wschodnim, koszalińskim. Myślę, że dzisiaj chyba lepszym porównaniem jest, że tutaj biją dwa serca - jedno na zachodzie, w Szczecinie i drugie tutaj, na Pomorzu Środkowym, w Koszalinie. A skoro dwa serca, to powinny być dwie aorty - jedna z nich to droga ekspresowa S3, niesłychanie ważna dla całego Pomorza Zachodniego, ale w sposób szczególny dla części szczecińskiej i ta droga, która buduje się tutaj za nami, czyli droga S11 - to jest ta druga aorta, która ma doprowadzić bogatą w tlen krew na ziemię koszalińsko-kołobrzeską" - mówił Bogucki.

Jak podało Ministerstwo Infrastruktury, droga ekspresowa S11 ma połączyć Pomorze Środkowe, Wielkopolskę i Śląsk. Dzięki jej wybudowaniu ruch tranzytowy z mocno obciążonej drogi krajowej nr 11 ma zostać przeniesiony na nowoczesną drogę szybkiego ruchu.

Fragment S11 Koszalin-Bobolice, w standardzie dwujezdniowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu w obu kierunkach będzie miał ok. 48 km długości - dodano. Droga będzie poprowadzona nowym śladem na zachód od obecnej DK11. Łącznie zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych, dwóch par Miejsc Obsługi Podróżnych i obwodu utrzymania drogi.

Budowa fragmentu została podzielona na 3 odcinki realizacyjne: Koszalin-Zegrze Pomorskie o długości 16,8 km, Zegrze Pomorskie-Kłanino o długości 19,3 km i Kłanino-Bobolice o długości 11,6 km. Udostępnienie drogi zaplanowano na trzeci kwartał 2023 r. Całkowita wartość inwestycji to ponad 1,7 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl