Zachodniopomorskie: Rozstrzygnięto przetarg na cztery nowe pociągi

Ponad 130 mln zł przeznaczy województwo zachodniopomorskie na zakup czterech nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Zamówione pociągi mają się pojawić na torach do listopada 2025 r.

"Dysponujemy najnowocześniejszą w Polsce flotą do obsługi regionalnych przewozów kolejowych i nadal inwestujemy w najlepszy tabor. Rozstrzygnięty właśnie przetarg przewiduje opcję 4+4 - zamówienie podstawowe plus dodatkowe cztery pociągi. Decyzja jeszcze nie zapadła, ale rozważamy taką możliwość" - przekazał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Jak podał Urząd Marszałkowski, zamówione elektryczne zespoły trakcyjne mają pojawić się na torach do listopada 2025 r. Będą przystosowane do jazdy dwukierunkowej z prędkością eksploatacyjną min. 160 km/h i wyposażone "w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa", klimatyzację, wi-fi, dwie toalety oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. W pojazdach zaplanowano 154 stałe miejsca siedzące, 36 uchylnych oraz 273 miejsca stojące, a także 16 stanowisk do przewozu rowerów.

Dostawcą nowych pojazdów będzie nowosądecki Newag S.A. Zakup pociągów ma być dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w wysokości do 85 proc. wartości zamówienia.

Tabor kolejowy należący do samorządu województwa to obecnie 74 pojazdy.

