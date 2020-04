Zachodniopomorskie: Ruszają pożyczki dla firm

Zachodniopomorski marszałek i Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego uruchamiają łącznie 38 mln zł specjalnych pożyczek obrotowych dla przedsiębiorców. To wsparcie dedykowane firmom dotkniętym pandemią koronawirusa.

"Uruchamiamy pożyczki na działalność obrotową" - powiedział cytowany w informacji prasowej zachodniopomorski marszałek Olgierd Gelbewicz. "W ramach instrumentu Jeremie do tej pory finansowaliśmy inwestycje. Od dziś te środki można wykorzystać na działalność bieżącą. Wiem, że bardzo trudna sytuacja jest w branży turystycznej, gastronomii, w usługach. Mamy nadzieję, że będzie to efektywna pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, że pomoże przetrwać ten trudny czas" - dodał.

Firmy mogą pozyskać do 250 tys. zł z okresem kredytowania do pięciu lat na utrzymanie płynności finansowej - poinformował urząd marszałkowski. Środki można wykorzystać do finansowania zobowiązań powstałych po 1 stycznia br., pokrycia takich wydatków, jak wynagrodzenia czy dzierżawy pomieszczeń. Kredyt może także sfinansować zakup towarów handlowych i niektórych środków trwałych, pod warunkiem, że służą one walce z koronawirusem.

Na wsparcie dla przedsiębiorców przeznaczono 38 mln zł ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju działającego w strukturach Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

O pożyczki można już aplikować w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a w przyszłym tygodniu ma to być możliwe również w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości i bankach spółdzielczych. Dla kredytobiorców ograniczono formalności; dla pożyczek do 100 tys. zł będą stosowane uproszczone gwarancje, powyżej tej kwoty będą obowiązywać m.in. weksle in blanco. Pożyczka będzie oprocentowana na poziomie zbliżonym do 1,8 proc. Założono również sześciomiesięczny okres karencji, który można zastosować już na starcie. O środki mogą się starać mikro, małe bądź średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu rozporządzenia Komisji Europejskiej.

Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem powinni kontaktować się z Zachodniopomorską Agencją Rozwoju Regionalnego. Wszelkie formalności mają być załatwiane zdalnie.