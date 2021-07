Zachodniopomorskie: Trzeci pociąg hybrydowy na trasie Szczecin-Kołobrzeg

Dwunapędowy pociąg w błękitnej kolorystyce, nawiązującej do morskiej toni, 14 lipca ruszy w swój pierwszy kurs do Kołobrzegu. Będzie trzecią hybrydą na Pomorzu Zachodnim. Decyzją zarządu województwa zamówione zostały jeszcze cztery takie pociągi – podało biuro prasowe marszałka.

"Morski" to trzecia hybryda kupiona przez samorząd województwa, która w środę ruszy w pierwszą trasę po torach do Kołobrzegu. W okolicach latarni morskiej przed południem planowana jest prezentacja błękitnego pociągu, który kolorystyką ma nawiązywać do morskiej toni.

Dołączy do kursujących od stycznia br. pociągów dwunapędowych bursztynowego i zielonego.

"To symbole naszego regionu: nowoczesne, przyjazne środowisku, wygodne i bezpieczne" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Jak podało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, po zakupie dwóch pierwszych hybryd zarząd województwa podjął decyzję o zamówieniu kolejnych pięciu pociągów za 100 mln zł netto. Dostawy zaplanowano etapami. "Morski" już w środę wyjeżdża na tory. "Czwarta hybryda również jest gotowa i wkrótce zostanie włączona do eksploatacji" - podano.

Pociągi z hybrydowym napędem, które - jak wskazano - są nowością na polskich torach, na razie kursują tylko na trasie Szczecin - Kołobrzeg, ale w przyszłości będą obsługiwać również inne połączenia (m.in. do Szczecinka), gdzie część linii jest niezelektryfikowana.

Pojazdy są wyposażone w klimatyzację, internet bezprzewodowy, monitoring, elektroniczny system informacji pasażerskiej, sygnalizację przeciwpożarową, a także w defibrylator czy rampy ładunkowe dla wózków. Przewidziano w nich 150 miejsc siedzących plus 160 stojących oraz przestrzeń do przewozu rowerów.

Jak poinformowało biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego, producentem dwunapędowych zespołów trakcyjnych 36 WEh jest nowosądecki NEWAG S.A. Hybrydowy napęd tworzy silnik trakcyjny (1600 kW) zasilany z sieci elektrycznej za pomocą odbieraka prądu oraz jednostka napędowa składająca się z dwóch silników spalinowych i generatora prądu. Pojazdy wyposażone są w najnowocześniejsze systemy bezpieczeństwa ruchu, a ich maksymalna prędkość to: 160 km/h przy napędzie z sieci trakcyjnej i 120 km/h przy silniku diesla.

Województwo Zachodniopomorskie na inwestycje taborowe w ostatnich 10 latach wydało łącznie ponad 1 mld zł brutto. Zakupy w znacznej części zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej. "Dzięki realizowanym od lat inwestycjom Pomorze Zachodnie ma najnowocześniejszy w Polsce tabor do obsługi połączeń regionalnych" - zaznaczył cytowany marszałek Geblewicz.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl