Zachodniopomorskie: Umowa na modernizację mostu Siekierki-Neurudnitz

Jeszcze w tym roku mają ruszyć prace na moście łączącym Siekierki z niemieckim Neurudnitz. W środę w Szczecinie podpisano umowę z wykonawcą, który przystosuje polską część mostu do ruchu turystycznego. Odnowiony obiekt połączy polskie i niemieckie trasy rowerowe.

To jedna z kluczowych dla województwa inwestycji - podkreślał zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz. "Głęboko wierzymy w potencjał turystyczny naszego regionu i przepięknego dorzecza Odry, gdzie mocno inwestujemy w nowe trasy rowerowe. Połączymy tworzone przez nas systemy ścieżek rowerowych z tymi w Brandenburgii" - powiedział Geblewicz.

Zmodernizowany obiekt będzie miejscem odpoczynku i punktem obserwacji przyrody urokliwej Doliny Dolnej Odry.

Polską część mostu zmodernizuje firma Intop ze Skarbimierzyc. Warta blisko 12 mln zł inwestycja obejmie m.in. remont konstrukcji mostu, przebudowę nawierzchni i zbudowanie dwupoziomowej platformy widokowej.

Wykonawca zapowiada, że prace ruszą jeszcze w tym roku. Na zakończenie zadania ma 22 miesiące.

Inwestycja jest elementem wartego blisko 22 mln zł projektu Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego i niemieckiego Urzędu Gminy Barnim-Oderbruch, który pozwoli na modernizację całego liczącego 660 metrów obiektu. Zadanie zostało w 85 proc. dofinansowane z programu Interreg Va.

Niemiecki partner projektu opracowuje montaż finansowy własnej części zadania. Zostanie one wykonane w technologii, która umożliwi w przyszłości podniesienie przęsła mostu tak, aby umożliwić transport wodny na Odrze. Z informacji urzędu marszałkowskiego wynika, że warunkiem do tego jest zawarcie w przyszłości porozumień na poziomie rządów Polski i Niemiec.

Modernizowany obiekt jako transgraniczna ścieżka pieszo-rowerowa wejdzie w skład tworzonych tras rowerowych województwa zachodniopomorskiego, łącząc Trasę Pojezierzy Zachodnich z systemem niemieckich i międzynarodowych tras rowerowych.

Obecnie do mostu w Siekierkach prowadzi szlak rowerowy - biegnący od Gryfina - który jest częścią większego przedsięwzięcia pod nazwą Blue Velo. Szlak ma połączyć trasami rowerowymi Bałtyk z Czechami. Dzięki inwestycjom samorządu województwa zachodniopomorskiego w ubiegłym roku oddano do użytku 45 kilometrowy odcinek Gryfino-Trzcińsko Zdrój. W Trzcińsku-Zdróju szlak Blue Velo przecina się z Trasą Pojezierzy Zachodnich, którą można dojechać do Siekierek. Umożliwia to oddany w ubiegłym roku 36 kilometrowy odcinek ścieżki.

Most Siekierki-Neurudnitz został zbudowany w 1892 r. To najdłuższy tego typu obiekt na Odrze. Ostatnie regularne pociągi przejechały po nim w 1945 r. Wraz z końcem II wojny światowej został wysadzony przez wycofujące się wojska niemieckie. Z uwagi na strategiczne usytuowanie dla wojsk radzieckich został odbudowany, ale do zamknięcia w 1999 r. nie był wykorzystywany.