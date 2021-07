Zachodniopomorskie: Umowa na projekt i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20

GDDKIA podpisała umowę z firmą Budimex na projekt i budowę obwodnicy Szczecinka w ciągu DK20. Obwodnica pozwoli wyciągnąć ruch tranzytowy, który krajową „20” przetacza się przez miasto - powiedział w środę wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Firma Budimex, wybrana spośród pięciu oferentów, zobowiązała się wykonać projekt i zbudować obwodnicę Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20 za 106,6 mln zł. Zamawiający na realizację zamówienia gotowy był przeznaczyć nawet ponad 135,2 mln zł.

W środę w miejscu przyszłego węzła obwodnicy w obecności m.in. wiceministra infrastruktury Rafała Webera i wiceminister klimatu i środowiska Małgorzaty Golińskiej podpisano umowę z wykonawcą robót.

Wiceminister Weber zaznaczył, że umowa podpisywana na obwodnicę Szczecinka w ciągu DK20 nie jest w środę jedyną "bardzo dobrą informacją z punktu widzenia poprawy ruchu komunikacyjnego w całej Polsce". "Do południa zostanie otworzony pierwszy odcinek drogi ekspresowej S61 w woj. podlaskim. Po południu zostanie podpisana umowa na budowę obwodnicy Grzymiszewa w woj. wielkopolskim" - powiedział Weber.

Zwrócił uwagę, że choć epidemia Covid-19 bardzo mocno zakłóciła codzienne funkcjonowanie, to nie przeszkodziła w realizacji inwestycji infrastrukturalnych - zarówno drogowych, jak i kolejowych. "Wszelkie inwestycje szły zgodnie z planem, były realizowane, przygotowywane" - podkreślił wiceminister.

Zaznaczył, że inwestycja w Szczecinku realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Podpisana w środę umowa na projekt i budowę jest 12. w tym programie.

"Obwodnica pozwoli wyciągnąć ruch tranzytowy, który krajową +20+ przetacza się przez miasto. To nie tylko usprawni komunikację czy transport, ale ta obwodnica sprawi, że zostanie podniesiona jakość życia mieszkańców miasta. Mniej pojazdów to większe bezpieczeństwo w ruchu drogowym. To mniej spalin, hałasu" - mówił Weber.

Obwodnica Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20 ma być gotowa do 2025 roku. Wicewojewoda zachodniopomorski Marek Subocz przyznał, że liczy na to, iż inwestycja zostanie zrealizowana szybciej. Jednak przedstawiciel firmy Budimex Łukasz Janowski nie chciał w środę składać takich deklaracji. Zaznaczył, że firma roboty realizuje w terminie, czasami przed nim, ale czy tak będzie w tym przypadku - "to zobaczymy".

Budimex zadeklarował skrócenie czasu realizacji zamówienia do 36 miesięcy i wydłużenie gwarancji na ekrany akustyczne o pięć lat. Projekt budowlany z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) ma być gotowy w 17 miesięcy od podpisania umowy. Realizacja robót budowlanych ma potrwać 19 miesięcy, z wyłączaniem okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Obwodnica o długości 4,3 km będzie jednojezdniową drogą klasy GP (główna ruchu przyspieszonego). W ramach inwestycji powstaną też dwa ronda oraz wiadukt nad linią kolejową.

Nowa trasa od południa ominie Szczecinek i połączy obwodnicę w ciągu DK20 z obwodnicą w ciągu S11 w rejonie miejscowości Miękowo, gdzie powstanie nowy węzeł drogowy.

Obwodnica Szczecinka w ciągu DK20 jest drugą po obwodnicy Gryfina w ciągu DK31 inwestycją w woj. zachodniopomorskim z rządowego Programu budowy 100 obwodnic, dla której została podpisana umowa. Program zakłada także budowę obwodnic: Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy na DK22, Stargardu i Złocieńca na DK20 oraz Kołbaskowa w ciągu DK13. Jak podał dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner, łącznie to będzie ponad 50 km dróg za 1,2 mld zł. "Tych inwestycji nic nie zatrzyma" - podkreślił.

Lendner zaznaczył, że jeszcze br. ogłaszane będą przetargi na realizację drogi ekspresowej S6 od Koszalina do Słupska. Weber z kolei poinformował o wtorkowym spotkaniu w ministerstwie klimatu i środowiska w kwestii zaawansowania wydawania albo składania wniosków o wydanie decyzji środowiskowych dla drogi ekspresowej S11 na odcinku od Bobolic do Szczecinka i odcinkach od Szczecinka w kierunku Poznania. "Robimy wszystko, by ten proces trwał jak najkrócej, by był realizowany jak najlepiej, by te zadania jak najszybciej zostały zrealizowane" - zaznaczył.

W środę podpisano także umowę z przedstawicielem firmy NBQ ze Szczecina na nadzór nad realizacją obwodnicy w Szczecinku. Koszt zadania to 5,6 mln zł.

