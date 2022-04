Zachodniopomorskie: Utrudnienia w kursowaniu pociągów Polregio na czterech liniach

Utrudnienia w kursowaniu pociągów spółki Polregio na czterech liniach kolejowych występują w czwartek w Zachodniopomorskiem.

Autobusowa komunikacja zastępcza została wprowadzona na linii Szczecin-Piła na odcinku Stargard-Piła Główna. Tak samo jest na linii Wysoka Kamieńska-Kamień Pomorski oraz na linii Szczecin-Stargard-Łobez-Świdwin na odcinku pomiędzy Stargardem a Łobzem.

Na linii Szczecin-Gryfino odwołane zostały pociągi: odjeżdżający o godz. 17:57 ze Szczecina Głównego do Gryfina, a także odjeżdżający o 19:13 z Gryfina do Szczecina Głównego.

Jak podał PAP w czwartek rzecznik zachodniopomorskiego oddziału spółki Polregio Damian Kurpiel, utrudnienia występują "w związku z zakłóceniem procesu przewozowego".

W czwartek rzeczniczka Polregio Aleksandra Baldys poinformowała PAP, że w całym kraju na 1849 pociągów Polregio organizuje komunikację zastępczą dla 108 połączeń. Powodem utrudnień są zwolnienia lekarskie pracowników - drużyn trakcyjnych i konduktorskich. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie mediacyjne zarządu spółki ze związkami zawodowymi w Polregio w sprawie sporu zbiorowego. Wobec braku możliwości zawarcia porozumienia płacowego, zakończyło się ono podpisaniem protokołu rozbieżności. Związki zawodowe w spółce chcą podwyżki wynagrodzeń o 700 zł z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r. Zarząd Polregio informuje, że podwyżka w oczekiwanej przez związki zawodowe wysokości, to roczny koszt ok. 124 mln zł. W jego opinii oznaczało by to stratę finansową dla spółki i utratę rentowności.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik kolejowy w Polsce. Udział firmy w rynku wynosi około 27 proc. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu.

