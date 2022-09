Zachodniopomorskie: Wałcz i Szczecinek z umowami na zakup elektrycznych autobusów

Wałcz kupi pierwszych osiem elektrycznych autobusów, a Szczecinek kolejnych pięć w ramach realizowanego przez NFOŚiGW programu finansowego wsparcia „Zielony Transport Publiczny”. W piątek w Koszalinie w delegaturze urzędu wojewódzkiego podpisano stosowne umowy.

Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska, w obecności której umowy finansowego wsparcia zostały zawarte pomiędzy wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawłem Mirowskim a włodarzami Wałcza oraz Szczecinka, podkreśliła, że walka o czyste powietrze jest jednym z wyzwań Polski i rządu Zjednoczonej Prawicy.

Zaznaczyła, że z program "Zielony Transport Publiczny" jest jednym z realizowanych przez NFOŚiGW, pomagającym walczyć ze skutkami niskiej emisji. Dodała, że skierowany do dużych i małych miast trafia do Polski powiatowo-gminnej. Wyraziła zadowolenie, że do grona jego beneficjentów dołącza Wałcz i Szczecinek. Wiceminister liczy, ż "w ślad za tymi samorządami pójdą kolejne".

Wiceszef NFOŚiGW przekazał, że Wałcz kupi osiem autobusów elektrycznych. Wicewojewoda zachodniopomorski Tomasz Wójcik dodał, że to będą pierwsze takie w tym mieście.

Mirowski zaznaczył, że dotacja dla Wałcza wyniesie ponad 15,1 mln zł, przy czym ogólna wartość zadania to prawie 19 mln zł. "Autobusy niskopodłogowe, dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Dziennie jeden będzie przejeżdżał do 180 km. Łącznie rocznie te autobusy będą miały przebieg ok. 160 tys. km. (…) Ograniczamy o 130 t rocznie emisję dwutlenku węgla do atmosfery" - mówił wiceszef NFOŚiGW.

Dodał, że Wałcz będzie mógł kupić autobusy o długości od 8 do 9,5 m. W ramach programu w mieście powstanie osiem punktów ładowania, kupione zostaną cztery ładowarki i szkolenie przejdzie 16 kierowców.

Z kolei Szczecinek na zadanie o wartości ponad 13 mln zł w ramach programu otrzyma ponad 8,5 mln zł bezzwrotnej dotacji oraz prawie 2,5 mln zł w formie niskooprocentowanej pożyczki. Mirowski zaznaczył, że Szczecinek kupi kolejnych pięć autobusów 12-metrowych, zeroemisyjnych oraz ładowarki. 45 osób, w tym 40 kierowców przejdzie szkolenie. Rocznie autobusy przejadą 205 tys. km. Dzięki nim roczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla ma sięgnąć 200 t.

Wiceszef MFOŚiGW podkreślił, że samorządy Wałcza i Szczecinka po podpisaniu umów finansowego wsparcia, będą mogły ogłaszać przetargi na zakup taboru, tak by zrealizować zadania określone we wnioskach odpowiednio do końca czerwca 2024 r. i do końca 2023 r.

Burmistrz Wałcza Maciej Żebrowski przyznał, że bez dotacji miasto nie byłoby w stanie kupić nowoczesnych, zeroemisyjnych autobusów, które zastąpią "bardzo wyeksploatowany" tabor. Natomiast burmistrz Szczecinka Daniel Rak podkreślił, że w mieście jeździ już 10 elektrycznych autobusów. Pierwsze zostały wprowadzone w 2017 r. "Te kolejne autobusy pozwolą jeszcze bardziej ograniczyć niskoemisyjność. Jeszcze 10 autobusów zostało nam do zakupienia" - powiedział Rak. Dodał, że liczy także na rządowe wsparcie na inwestycje w fotowoltaikę.

W ramach programu "Zielony Transport Publiczny" odbyły się już dwa nabory. W pierwszym złożono 45 wniosków, w drugim 101. Realizacja wniosków, podpisanych umów dotyczy zakupu 502 autobusów elektrycznych, 117 autobusów wodorowych. Dofinansowaniem w ramach programu objęte są także elementy infrastrukturalne, w tym ładowarki do autobusów, punkty ładowania. Takich zostanie sfinansowanych 450. Program zakłada także szkolenie kierowców i obsługi technicznej. Budżet programu to 2 mld zł, z czego 1,6 mld zł to pomoc w formie dotacji (bezzwrotnego wsparcia), 400 mln zł w formie preferencyjnie oprocentowanej pożyczki.

