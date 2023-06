Zachodniopomorskie: Więcej pociągów do nadmorskich miejscowości

W letnim rozkładzie jazdy pociągów będzie więcej połączeń do nadmorskich miejscowości, m.in. Świnoujścia i Kołobrzegu. Dodatkowe kursy nad Bałtyk uruchomione zostaną też z Zielonej Góry i Poznania. Pierwsze zmiany będą obowiązywały podczas długiego weekendu.

Wzmocnienie połączeń dotyczyć będzie najpopularniejszych nadmorskich miejscowości. Do Świnoujścia, szczególnie w weekendy, pociągi będą kursowały średnio co godzinę.

Najszybszy z nich ze Szczecina Głównego (odjazd w ten weekend o godz. 9.08, w wakacje o godz. 8.57) do Międzyzdrojów dotrze po 69 minutach, a do Świnoujścia po 82 minutach.

Pozostałe pociągi, w zależności od liczby postojów, trasę do Międzyzdrojów pokonają w czasie od 70 do 80 minut, a do Świnoujścia od 85 do 98 minut. Składy będą zestawione z dwóch lub trzech zespołów trakcyjnych, dostoswane będą też do przewozu 30 rowerów.

Letni rozkład jazdy pociągów zostanie wprowadzony 11 czerwca, ale już podczas "długiego weekendu" można będzie skorzystać z dodatkowych połączeń nad morze. Uruchomiony zostanie m.in. dodatkowy pociąg ze Szczecina (odjazd godz. 9.02) do Kołobrzegu (godz. 11.35). W wakacje będzie on kursował codziennie.

Powroty z Kołobrzegu do Szczecina w weekend zapewnią pociągi odjeżdżające o godz. 17.27 i 18.48. W wakacje dojdzie do nich dodatkowy wieczorny skład, odjeżdżający z Kołobrzegu w piątki, soboty i niedziele o godzinie 19:40.

"To specjalna oferta przygotowana z myślą o mieszkańcach regionu i turystach, którzy chcą spędzić weekend na pięknych zachodniopomorskich plażach. A gdy drogi są zakorkowane, w szczycie sezonu urlopowego, pociągiem dojedzie się szybciej niż samochodem" - przekazał marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W najbliższy długi weekend oraz w wakacyjne weekendy, uruchomiony zostanie pociąg Regio "Karsibór", relacji Zielona Góra - Świnoujście - Zielona Góra przez Kostrzyn, Mieszkowice, Chojnę, Gryfino.

Z względu na budowę nowego mostu na Regalicy w Podjuchach skład ten w wakacje kursować będzie z pominięciem stacji Szczecin Główny, dzięki czemu czas podróży tym pociągiem np. z Gryfina (odjazd 7.15) do Międzyzdrojów (przyjazd 8.43) wyniesie 88 minut, a z Chojny (odjazd 6.48) niecałe dwie godziny. Na odcinku Szczecin-Świnoujście kursować będzie jako przyspieszony.

W wakacje, oraz w najbliższy przedłużony weekend, kursować będzie też przyspieszony pociąg "Orkan" relacji Poznań - Świnoujście przez Dobiegniew, Choszczno, Stargard, Szczecin Zdunowo i Szczecin Załom. Pociąg ten na całej trasie kursować będzie jako przyspieszony, czyli z postojami na wybranych stacjach.

Dodatkowe, przyśpieszone pociągi Regio w najbliższy długi weekend oraz we wszystkie wakacyjne weekendy uruchomione zostaną też na trasie z Poznania do Kołobrzegu. Trasa przez Piłę, Szczecinek, Grzmiącą, Tychowo, Białogard i Karlino.

W wakacyjne pociągi wyjadą też na trasę Koszalin-Mielno. Uruchamiane są wspólnie przez władze województwa zachodniopomorskiego, miasto Koszalin i gminę Mielno.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl