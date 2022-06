Zachodniopomorskie: Wybrano oferty w przetargu na projekt Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Wybrano oferty w przetargu na opracowanie projektu dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu drogi S6 – poinformował w poniedziałek szczeciński oddział GDDKiA. Projekt budowlany dla dwóch zadań przygotuje firma Transprojekt Gdański.

"Wybraliśmy najkorzystniejsze oferty w przetargu na opracowanie projektu budowlanego dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS) w ciągu drogi ekspresowej S6. Przetarg był podzielony na dwa zadania: pierwsze od Kołbaskowa do Polic oraz drugie od Polic do Goleniowa. Dla obu zadań jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Transprojekt Gdański" - poinformował w poniedziałek rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk.

Dodał, że wartość wybranej oferty dla pierwszego zadania to 13,28 mln zł, a dla drugiego - 22,12 mln zł. Dla pierwszego zadania wpłynęło pięć, dla drugiego osiem ofert. Pozostali wykonawcy mają 10 dni na ewentualne odwołania od wyboru ofert.

"Przetarg na opracowanie dokumentacji dla ZOS składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy odcinków Kołbaskowo - Dołuje i Dołuje - Police. Łączna długość tych odcinków to 25,5 km. Druga część dotyczy odcinka Police - Goleniów o długości 23,41 km, który zawiera planowany tunel pod Odrą o długości ok. 5 km" - wyjaśnił Grzeszczuk.

Wskazał, że na wykonanie projektu budowlanego przewidziano dla części pierwszej 13 miesięcy, a dla drugiej (odcinek z tunelem) - 15 miesięcy.

Zachodnia Obwodnica Szczecina ma ominąć aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga na wysokości Polic przejdzie pod Odrą tunelem.

"Sąsiedztwo instalacji przemysłowych zakładów chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 do 5 km. Będzie to drugi, obok budowanego tunelu pod Świną, obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce" - zaznaczył rzecznik.

Nowa trasa ma być alternatywą dla obecnego szlaku S3/A6, omijającego Szczecin od południa oraz wschodu - razem z nim ma utworzyć ring wokół miasta. Jak podkreśla GDDKiA, droga znacząco poprawi skomunikowanie całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Szczególne znaczenie - jak wskazano - będzie miała dla położonych na północ od Szczecina Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km. Po wybudowaniu obwodnicy trasa ta skróci się do 23 km, krótszy będzie także czas przejazdu. Z centrum Szczecina wyprowadzona zostanie znacząca część ruchu samochodowego, w tym pojazdy jadące do zakładów chemicznych w Policach.

W listopadzie ub.r. decyzją ministra infrastruktury przyznano 411,2 mln zł na prace przygotowawcze dla tej inwestycji. Te obejmują również uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i wypłatę odszkodowań za nieruchomości pod drogę. Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. Wcześniej droga była planowana do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

