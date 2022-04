Zachodniopomorskie: Zakończyła się przebudowa falochronu wschodniego w Mrzeżynie i pomostu w Niechorzu

Wschodni falochron w Mrzeżynie i pomost w Niechorzu oddano w piątek do użytku. Inwestycje powstały w ramach projektu „Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież”.

"Ma to ogromne znaczenie pod kątem turystycznym, dzisiaj kładziemy bardzo duży nacisk na to, aby te porty przekształcały się. Rozpoczynały budowę infrastruktury właśnie takiej turystycznej, tworzyły ofertę nie tylko dla biznesu, ale i również dla wizyt turystycznych" - powiedział w piątek sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

W ramach przebudowy mrzeżyńskiego falochronu wschodniego m.in. podniesiono rzędną nadbudowy oraz parapetu falochronu, wykonano remont oczepu żelbetowego, obustronną palisadę ze stalowej ścianki szczelnej na całej długości falochronu oraz narzut kamienny.

Powstała też nowa instalacja elektryczna, zasilającą światło nawigacyjne oraz oświetlenie falochronu. Obiekt wyposażono w barierki ochronne, urządzenia cumownicze oraz belki odbojowe. Przebudowano też wschodnie umocnienie brzegowe.

"Te inwestycje skierowane są zarówno do środowiska rybackiego, jak i do turystów, a więc w znaczący sposób pomagają w realizację tych celów przez gmin, czy przez zarządy portów" - podkreślił dyr. Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz.

W piątek w Niechorzu do użytku oddano też rozbudowany pomost rybacki nr 1. Celem inwestycji było blisko dwukrotne wydłużenie istniejącego pomostu rybackiego oraz w niewielkim zakresie zmiana jego szerokości.

Pomost pełnił funkcję przystani rybackiej dla małych kutrów. Nowa konstrukcja pomostu przystosowana została do wyciągania łodzi z plaży do morza i odwrotnie, cumowania i rozładunku ryb z małych kutrów rybackich.

"Dla nas jest niezwykle ważne, żeby zachować ten charakter rybacki: łodzie, małe łodzie, które tworzą specyficzny klimat dla naszego morza, a z drugiej strony są niezwykłą atrakcją turystyczną" - powiedział sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Wymiary nowego pomostu to około 144 m długości, do jego wyposażenia należą m.in. elementy ratownicze, pachoły cumownicze, oznakowanie nawigacyjne. Koszt jego remontu to około 5,5 mln zł.

Projekt "Poprawa infrastruktury w małych portach Mrzeżyno, Niechorze, Lubin, Trzebież" jest realizowany przez Urząd Morski w Szczecinie z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", perspektywa 2014-2020.

Jego elementami są: przebudowa falochronów (zachodniego i wschodniego) wraz ze wschodnim umocnieniem brzegowym w Mrzeżynie, przebudowa dwóch rybackich nabrzeży postojowych w Trzebieży i prace czerpalne w trzebieskim porcie, przebudowa nabrzeża Południowego i nabrzeża Postojowego w Lubinie oraz rozbudowa pomostu rybackiego nr 1 w Niechorzu.

Łączny koszt całego projektu, jak również kwota dofinansowania, to ok. 45,5 mln złotych. Realizacja całego projektu zakończy się w drugim kwartale 2023 roku.

