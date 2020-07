Zadłużenie Skarbu Państwa dobija do 1,1 biliona zł

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec maja 2020 r. wyniosło 1087, 38 mld zł - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. W ciągu maja wzrosło o 0,9 proc.

Zgodnie z opublikowanym przez MF danymi, zadłużenie w trakcie maja wzrosło o 10,2 mld zł.

W porównaniu do końca 2019 r. zadłużenie było wyższe o 11,7 proc., czyli o 114 mld zł.

Udział długi w walutach obcych w całym długu Skarbu Państwa wyniósł 23,3 proc. Oznacza to spadek o 0,9 pkt proc. w stosunku do kwietnia 2020 r. oraz spadek o 3,1 pkt proc. w porównaniu z końcem 2019 r.

Zadłużenie skarbu państwa to zobowiązania zaciągnięte przez rząd m.in. na pokrycie deficytu budżetowego. Jest to jeden ze składników długu publicznego. Dwa pozostałe to dług lokalny samorządów oraz dług sektora ubezpieczeń społecznych.

W kryzys weszliśmy w bardzo dobrej kondycji fiskalnej, ostatnie lata to okres systematycznej obniżki relacji naszego długu do PKB. W Unii Europejskiej znajdujemy się w grupie najmniej zadłużonych krajów - stwierdził główny ekonomista Ministerstwa Finansów, Łukasz Czernicki.

Dług publiczny nie jest groźniejszy od długu prywatnego, a jego relacja w stosunku do PKB może się diametralnie zmienić z roku na rok. Polski deficyt w tym roku osiągnie 7-8 proc., może 10 proc. PKB, zwłaszcza że PKB się kurczy - twierdzi prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Leona Koźmińskiego.

Czytaj: Dług publiczny Polski znacznie wzrośnie, ale będzie mieć lepszą strukturę

Dziś istotną barierą rozwojową dla Polski jest ustanowiony w Konstytucji arbitralny próg zadłużenia, który może uniemożliwić prowadzenie przez państwo polityki prorozwojowej - pisze w swoim liście otwartym ok. 20 ekonomistów i postuluje zniesienie tych ograniczeń. - Odważna polityka gospodarcza jest możliwa - podkreślają.

Czytaj: Młodzi ekonomiści chcą zniesienia limitu długu publicznego