Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o blisko miliard zł

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec września br. wyniosło ok. 978,6 mld zł, co oznacza wzrost o 0,9 mld zł w porównaniu z sierpniem br. i o 24,3 mld zł wobec końca 2018 r. - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów zastrzegając, że są to wstępne szacunkowe dane.