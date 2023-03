Zadyszka nowicjusza. Turbodebiut, tąpnięcie, a teraz stabilizacja

Spółka Olymp zadebiutowała na rynku NewConnect 24 stycznia 2023 roku. Jej wycena w pierwszym dniu notowań wzrosła o 125 procent. Dziś po tym spektakularnym otwarciu nie ma już praktycznie śladu.

Spektakularny debiut na rynku NewConnect wywindował w błyskawicznym tempie wycenę Olympu do poziomów przekraczających sześciokrotnie wartość księgową spółki.

Już dzień po debiucie nastąpił krach na akcjach, a w kolejnych inwestorzy nerwowo reagowali na informacje o sprzedaży znacznych pakietów akcji przez głównych akcjonariuszy.

Olymp, którego wycena znajduje się w okolicy ceny emisyjnej, podpisał kolejne umowy o współpracy i optymistycznie patrzy w przyszłość.

We wtorek, 7 marca 2023 roku, jedna akcja polskiego producenta maszyn do ćwiczeń wyceniana jest na niespełna 1,10 zł. W relacji do ceny emisyjnej, ustalonej na 1 zł za akcję, jest to wartość, która nie wywołuje emocji, ale biorąc pod uwagę poziom zamknięcia z dnia debiutu (2,25 zł, po wzroście o 125 procent), warto prześledzić to, co dzieje się obecnie w spółce.

W przypadku Olympu na taki przebieg ostatnich pięciu tygodni notowań (czyli spadek o około 50 proc. od szczytu) miał wpływ szereg czynników, także o charakterze fundamentalnym. Olymp podpisuje nowe kontrakty, ale kurs wraca do poziomów odniesienia sprzed debiutu, kiedy to spółkę wyceniono na 5,3 mln zł. Obecna kapitalizacja to nieco ponad 7 mln zł, a powodów tąpnięcia wyceny z pułapu 15 mln zł tuż po debiucie jest kilka.

Główni akcjonariusze pozbywają się akcji, a inwestorzy się niepokoją

W ciągu zaledwie miesiąca od debiutu akcjonariat Olympu opuściło dwóch znaczących akcjonariuszy, którzy najprawdopodobniej obejmowali akcje po cenie zdecydowanie niższej niż emisyjna, wynosząca 1 zł za akcję.

W dniach 30 i 31 stycznia w sumie 400 tysięcy akcji, stanowiących 6 proc. kapitału zakładowego spółki, uplasowała na rynku Marta Buszewska-Hauser (zasiada w radzie nadzorczej spółki). Na sesji 31 stycznia, gdy doszło do sprzedaży 352 tys. akcji, kurs runął o ponad 13 proc., do okolic 1,53 zł za akcję.

W poniedziałek, 3 marca, na rynek dotarła informacja, że posiadający do 24 lutego prawie 17 proc. akcji (w liczbie 1,13 mln sztuk) Michał Ręczkowicz sprzedał wszystkie posiadane walory i na dzień 27 lutego nie posiadał już ani jednej akcji spółki. Obecnie w akcjonariacie Olympu 35,9 proc. akcji posiada Kancelaria prawnicza Sommerrey&Partners.

Akcjonariusze Olympu mieli pełne prawo sprzedaży posiadanych akcji w dowolnym momencie, ale reagujący emocjonalnie inwestorzy mogli odebrać to jako brak wiary w spółkę. Nie wzięli jednak pod uwagę, że wzrost kursu w jeden dzień aż o 125 proc. niekoniecznie oddawał jej rzeczywisty potencjał.

Spółka zarabia, choć niewiele; w tle nowe umowy

W 2022 roku Olymp zanotował przychody na poziomie 2,5 miliona złotych i wypracował 124 tysiące złotych zysku netto. W samym IV kwartale 2022 roku firma wygenerowała przychody na poziomie 837 tys. zł, a wynik netto ukształtował się na poziomie 80 tys. zł.

Spółka podpisała w ostatnim czasie kilka nowych kontraktów, m.in. umowę z siecią klubów fitness UP, o szacowanej wartość 6,3 mln zł, czy kontrakt z Best GYM szacowany na 3 mln zł.

Olymp wyposaża także w sprzęt kluby sieci Benefit Systems oraz Medicover, podpisał też umowę z ekspertfitness.com, który jest dystrybutorem sprzętu takich marek jak: Tiguar, Bosu i Reebok.

Spółka liczy na odwrót od importu z Chin. W przyszłości możliwa emisja nowych akcji

Hubert Sommerrey, główny akcjonariusz Olympu, podczas spotkania z inwestorami w poniedziałek 3 marca podkreślił, że z racji produkcji sprzętu na miejscu w Polsce spółka eliminuje problemy logistyczne i jest bardziej konkurencyjna cenowo.

- Obecnie obserwujemy pozytywne z naszego punktu widzenia odejście od importu sprzętu z Chin czy Tajwanu i zwrot ku europejskim producentom i na to patrzymy z optymizmem. Jeżeli chodzi o emisję akcji, spółka nie ma jak dotąd konkretnego planu dotyczącego nowej emisji, ale jeżeli wszystkie plany rozwojowe uda nam się zrealizować, wówczas potrzebny będzie dodatkowy kapitał - powiedział Sommerrey.

Historyczny debiut i wywindowanie kapitalizacji spółki do ponad 15 mln zł spowodowały jej znaczące przeszacowanie i krach na notowaniach. Spółka fundamentalnie wygląda jednak całkiem dobrze, zarabia i realizuje kontrakty. Owszem, część głównych akcjonariuszy sprzedała posiadane akcje, ale wydaje się, że nie powinno to całkowicie przesłaniać perspektyw biznesowych Olympu.

Olimp to polski producent maszyn siłowych, ławek i stojaków do ćwiczeń, a także urządzeń wielostanowiskowych, takich jak: atlasy, wieże wielostacyjne przeznaczone dla klubów fitness, sal gimnastycznych, wszelakich ośrodków sportowych, ale również placówek rehabilitacyjnych. Marka jest obecna na rynku od 50 lat.

