Zagórski: dokupujemy kolejne 30 tys. tabletów dla szkół

Ministerstwo Cyfryzacji przekazało samorządom ponad 400 mln zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół; w tej chwili dokupujemy kolejne 30 tys. tabletów i będziemy ten proces kontynuować - powiedział w środę minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Pytany w Programie Pierwszym Polskiego Radia o to, czy Ministerstwo Cyfryzacji współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej nad nowymi, lepszymi e-platformami do nauki, Marek Zagórski odpowiedział: "tak, pracujemy; zresztą Ministerstwo Edukacji Narodowej rozwija platformę e-podręczniki". "Mam nadzieję, że to będzie działało lepiej" - dodał.

"My też pracujemy jako Ministerstwie Cyfryzacji nad tym, żeby jak najwięcej sprzętu trafiło do szkół, bo platformy platformami, a potrzebny jest także sprzęt dla uczniów i nauczycieli" - podkreślił Zagórski.

Pytany o to, czy w nowym roku szkolnym sprzęt ten pojawi się w szkołach, Zagórski wyjaśnił, że Ministerstwo Cyfryzacji przekazało samorządom "bardzo dużo środków na ten cel, bo ponad 400 mln zł". "W tej chwili dokupujemy kolejne 30 tys. tabletów i będziemy na pewno ten proces kontynuować" - podkreślił minister cyfryzacji.