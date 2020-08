Zagórski o rekonstrukcji rządu: należy się spodziewać, że obszar cyfryzacji będzie wzmocniony

Trwają prace nad programem rządu w ramach planowanej rekonstrukcji: cyfryzacja jest elementem kluczowym i należy się spodziewać, że obszar ten będzie wzmocniony - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Minister Zagórski był pytany we wtorek w TVP1 o to, czy w ramach zapowiadanej rekonstrukcji rządu jest gotów z nim się pożegnać.

"Oczywiście, to jest takie stanowisko, i taka funkcja, która jest misją. Nikt nie ma tutaj kontraktu na całe życie. Każdy, kto obejmuje urząd ministra, wiceministra ma świadomość, że ta misja prędzej czy później się skończy" - powiedział.

Jak przypomniał, plany ws. rekonstrukcji rządu są, o czym mówił m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Natomiast, jeśli chodzi obszar, za który odpowiadam, to mogę powiedzieć, że - niezależnie od tego, jak on będzie ułożony w sensie organizacyjnym - na pewno będzie on wzmocniony. Chociażby dlatego, że sytuacja wymusza na nas lepszą koordynację, zwiększenie wysiłków w różnych obszarach" - powiedział minister cyfryzacji.

Jak przekazał, "na tym etapie - z tego co wiem - trwają prace nad programem". "I w tym wątku mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie programowe, to na pewno cyfryzacja jest elementem kluczowym. Chociażby dlatego, że w nowej perspektywie finansowej, w ramach instrumentu odbudowy, jest to jeden z dwóch najważniejszych priorytetów, jeśli chodzi o wydawanie środków unijnych. W związku z tym należy się tylko i wyłącznie spodziewać, że ten obszar będzie musiał być wzmocniony" - dodał Zagórski.