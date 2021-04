Zagórski: ponad 5 milionów Polaków ma e-dowód

Ponad 5 mln rodaków ma e-dowód; przez ostatnie dwa lata najwięcej takich dokumentów odebrali mieszkańcy województw: mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i dolnośląskiego – przekazał w czwartek sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Marek Zagórski.

Biuro promocji cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przypomniało w komunikacie, że e-dowód to dokument tożsamości z warstwą elektroniczną.

"To środek identyfikacji w świecie rzeczywistym i w internecie. Dzięki warstwie elektronicznej właściciel dowodu może komunikować się online z administracją publiczną. Dokument umożliwia m.in. elektroniczne podpisywanie dokumentów oraz korzystanie z automatycznych bramek granicznych na lotniskach. Aby korzystać z tych możliwości, wystarczy aktywować warstwę elektroniczną e-dowodu" - czytamy.

W komunikacie przekazano, że od wprowadzenia e-dowodu do 20 kwietnia tego roku, czyli dnia kiedy odebrany został 5-milionowy e-dowód, minęło 514 dni roboczych (tylko w takie dni otwarte są urzędy, w których można odebrać dokument). Jak podano, od tego czasu, każdego dnia, dowód z warstwą elektroniczną średnio odbierało ponad 9,7 tysiąca osób.

"5 004 410 - dokładnie tylu Polaków ma już w swoim portfelu lub kieszeni e-dowód. Przez ostatnie dwa lata najwięcej takich dokumentów odebrali mieszkańcy województw mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i dolnośląskiego" - powiedział cytowany w komunikacie Zagórski.

Jak dodano, w tym czasie najwięcej wniosków o e-dowód złożyli mieszkańcy województw: mazowieckiego - 801 990 wniosków (615 990 odebranych e-dowodów); śląskiego - 633 830 wniosków (454 950 odebranych e-dowodów); małopolskiego - 489 120 (342 660 odebranych e-dowodów); wielkopolskiego - 477 910 (347 020 odebranych e-dowodów); dolnośląskiego - 453 830 (321 010 odebranych e-dowodów).

Biuro promocji cyfryzacji w KPRM przypomina, że aby korzystać z warstwy elektronicznej e-dowodu trzeba ją aktywować przy odbiorze. Jest to dobrowolne. W tym celu należy wymyślić dwa kody PIN - cztero- i sześciocyfrowy. Kody PIN są potrzebne do tego, by za pomocą e-dowodu móc się uwierzytelniać i podpisać. Czterocyfrowy PIN pozwala na zalogowanie się do e-usług. Sześciocyfrowy - do podpisu pisma.

Ponadto, właściciele e-dowodów, którzy chcą zalogować się do usług e-administracji lub potwierdzić profil zaufany, mogą korzystać z bezpłatnej aplikacji eDO App.

Wniosek o dowód osobisty można złożyć na dwa sposoby: w urzędzie lub przez internet.

"W 2020 r. z naszej e-usługi Uzyskaj dowód osobisty skorzystało 335 775 osób. Dla porównania - w 2019 r. - 160 486. A tylko od początku tego roku zrobiło to już 150 110 Polaków" - przekazał Zagórski.

Od 2 sierpnia jedynym sposobem na złożenie wniosku o nowy dokument tożsamości będzie osobista wizyta w urzędzie. To efekt wejścia w życie europejskich przepisów.

Jak wskazano, od 2 sierpnia nie będzie można składać wniosków online, ponieważ jest to związane ze zmianą zawartości warstw graficznej i elektronicznej wydawanych dokumentów tożsamości.

"Wszystkie państwa członkowskie UE zostały zobligowane do umieszczania w nich odcisków palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznego podpisu posiadacza dowodu (w warstwie graficznej). Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie. A to oznacza, że zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty" - czytamy.

Składanie online wniosku o dowód osobisty będzie możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.

"Wprowadzane zmiany nie wiążą się z koniecznością wymiany ważnych dotychczasowych dowodów na nowe" - zaznaczono.

