Zagórski: proces związany z projektem aukcji 5G w całej UE przebiega w odpowiednim tempie

Proces związany z projektem aukcji 5G w całej UE przebiega w odpowiednim tempie - powiedział w poniedziałek PAP minister cyfryzacji Marek Zagórski. Jego zdaniem prezes UKE niebawem ogłosi warunki dla dostawców sieci.

W poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" podano, że "nadal nie wiadomo, czy i jakie zasady wyboru dostawców sieci nowej generacji narzuci operatorom państwo. Zauważono również, że w projekcie aukcji 5G, który lada chwila pokaże UKE, ich nie ma.

W rozmowie z PAP minister Zagórski podkreślił, że "warunki dotyczące zobowiązań nałożonych na operatorów będą częściowo ogłoszone w warunkach postępowania". "Myślę, że to zdarzy się za chwilę" - dodał.

"Nawiązując do artykułu, część z tych warunków, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii bezpieczeństwa, będzie regulowana czy to w rozporządzeniu, czy to na poziomie ustawowym, także ten proces cały czas trwa" - podkreślił. Zauważył jednocześnie, że zagadnienie to nie dotyczy tylko Polski.

Zdaniem Zagórskiego, "dyskusja w wielu państwach Unii Europejskiej jest w podobnej fazie jak u nas, ale decyzje podejmowane przez niektóre państwa powodują, że ten proces uruchomienia 5G w kontekście bezpieczeństwa sieci jest przesuwany".

Minister wskazał tu m.in. na Danię, która "kilka dni temu przyjęła odpowiednie przepisy na wysokim poziomie ogólności" oraz na Szwecję, która przyjęła te przepisy 28 listopada. Jak jednak dodał Zagórski, "ten proces w całej UE przebiega w odpowiednim tempie".

"Myślę, że prezes UKE Marcin Cichy w tym tygodniu - być może dzisiaj lub jutro - ogłosi warunki dla tych operatorów, którzy będą chcieli uczestniczyć w postępowaniu selekcyjnym na pasmo C" - powiedział Zagórski. "A my równocześnie będziemy kontynuować prace nad przepisami regulującymi kwestie bezpieczeństwa sieci" - dodał.

Jak podała "Rz", w piątek Urząd Komunikacji Elektronicznej przymierzał się do ogłoszenia konsultacji projektu pierwszej w Polsce aukcji częstotliwości dla sieci komórkowych 5G (3,4-3,8 GHz) Jednak do poniedziałku konsultacje nie zostały ogłoszone. Stanie się to zapewne w tym tygodniu.

"Termin nie jest zaskoczeniem, ponieważ Marcin Cichy, prezes UKE, mówił wcześniej dziennikarzom, że właściwa aukcja ma ruszyć na początku 2020 r. Nie zmienia to faktu, że na treść dokumentacji aukcyjnej operatorzy mobilni w kraju czekają z niepokojem" - wskazano w dzienniku.